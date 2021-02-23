В первом деле о законности карантина - апелляционная жалоба предпринимателей

Представители бизнеса во вторник обжаловали решение суда в первом деле о карантинных ограничениях.

Предлагающая услуги имплантологии клиника Aukstaitijos implantologijos klinika не согласна с заключением Вильнюсского окружного административного суда о том, что правительство Саулюса Сквернялиса весной применяло законные и пропорциональные меры для обуздания пандемии.

"Апелляционная жалоба подана сегодня утром", - сказал во вторник BNS адвокат Aukstaitijos implantologijos klinika Нериюс Заляцкас.

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В жалобе в Главный административный суд Литвы (ГАСЛ) адвокат говорит, что правительство в марте не имело правового основания запретить деятельность, кроме того, применявшиеся запреты были непропорциональными.

Адвокат также попросил ГАСЛ обратиться в Конституционный суд (КС), чтобы тот оценил конституционность правительственного постановления.

В целях обуздания распространения коронавируса правительство с 16 марта прошлого года ввело в Литве карантин, закрыло государственные границы, ограничило торговлю и предоставление услуг. Постепенное снятие ограничений началось во второй половине апреля, а полностью карантин был отменен в июне.

Второй карантин был введен в начале ноября, а в середине декабря правительство Ингриды Шимоните его ужесточило.

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