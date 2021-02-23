НЦОЗ выясняет обстоятельства заражения коронавирусом в Тракай

Национальный центр общественного здравоохранения (НЦОЗ) выясняет ситуацию в связи с очагом COVID-19 в тракайском центре по предоставлению паллиативных услуг Addere, где за последние несколько дней установлено 19 новых случаев коронавируса.

Пресс-секретарь НЦОЗ Юстина Петравичене сказала, что специалисты намерены поехать в центр для выяснения обстоятельств.

"Специалисты поедут в это учреждение. Это обычная практика, если фиксируют большой очаг", – сказала Петравичене.

НЦОЗ в понедельник сообщал, что во время тестирования болезнь установили у 18 пациентов и 1 работника центра.

По словам Петравичене, пока нет информации, были ли заболевшие привиты от ковид, известно лишь, что заболевший работник был привит одной дозой.

Центр по оказанию паллиативных услуг Addere на вопросы не ответил, сообщил лишь, что у них привиты 24 пациента.

"Пациентов прививали в январе-феврале, привиты 24 пациента. Новый персонал и пациентов мы прививаем в установленном порядке", – ответили представители Addere, заметив, что пациентов и работников центра регулярно тестируют.

"У нас в центре есть отделение, где изолируют больных COVID-19. Больные находятся в отдельном помещении, с ними работает другой персонал", – указали представители компании.

Согласно комментарию, в учреждении есть 9 отделений с разными входами, зонами досуга и столовыми, все палаты одно- или двухместные.

Мэр Тракайского района Эдита Рудялене сказала, что большинство пациентов Addere от коронавируса не привиты. По словам мэра, трое заболевших были привиты двумя дозами вакцины, но результат теста был положительным.

"Из этих 19 трое были привиты двумя дозами, а остальные не были привиты", – сказала мэр. По ее словам, большинство пациентов не были привиты, поскольку они недавно оказались в этом центре.

По словам Рудялене, центр сделал все необходимое для того, чтобы остановить распространение инфекции. По сведениям мэра, всего в центре привиты 37 пациентов и работников, 21 – двумя дозами.

Мэр указала, что всего в центре 43 пациента, никто от прививки не отказывался.

Центр по оказанию паллиативных услуг Addere работает в помещении бывшего комплекса Trasalis, он открылся несколько месяцев назад (лицензия получена 14 декабря 2020 г.).

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