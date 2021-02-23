В 13.56 ч. было получено сообщение о том, что на ул. Стотес, 5, на железнодорожной станции в Дотнуве (Кедайняйский район) столкнулись поезд и микроавтобус.
По предварительным данным, в автомобиле был зажат человек.
Пожарные-спасатели вытащили его из машины и передали в руки врачей. Столкновение произошло на железнодорожном переезде.
Полиция уточнила, что поезд столкнулся с микроавтобусом Ford Tranzit.
Водитель (1958 г.р.) потерял сознание.
Обстоятельства ДТП уточняются.
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