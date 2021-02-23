Сумел ли Клайпедский порт сохранить лидерство по темпам роста грузооборота в начале 2021 года?

Грузооборот Клайпедского порта за январь этого года увеличился на 12,8% по сравнению с показателем за январь 2020 года и составил 3,82 млн тонн. Между тем в соседней Латвии ситуация с перевалкой грузов по-прежнему неутешительная.

Объем перевалки наливных грузов увеличился на 39% и составил 0,82 млн тонн, сыпучих грузов – на 10%, составив 1,83 млн тонн, генеральных – на 3,3%, составив 1,17 млн тонн. В январе 2021 года в порту приняли и обслужили 530 судов – на 8,6% больше, чем в первый месяц прошлого года. Пассажиропоток увеличился на 13,9% - до 12 877 человек, говорится в отчете Дирекции порта.

Клайпедский порт остается одним из лидеров среди портов в странах Восточной Балтики по темпам прироста грузооборота по итогам января 2020 года. В этом месяце его опередил лишь небольшой порт в российском Выборге.

В то же время в портах соседней Латвии в январе 2021 года было перевалено 3,644 млн тонн грузов – на 9,7% меньше, чем за соответствующий период 2020 года. Грузооборот в Рижском порту по итогам первого месяца обвалился на 20,3%.

«Хотя обычно в январе перевалка отражает замедлевшуюся торговлю, однако в Клайпедском порту поток грузов стабильно рос. Это может быть из инерции или же это последствие не выполненных за год продаж. Начало года для порта стало успешным, но оно требует и бдительности. Как правило, начало года задает ритм оставшемуся периоду. Однако очевидно, что легко не будет, поскольку отрыв от соседних портов и возможные рыночные изменения заставляют задуматься о еще более увеличивающейся конкуренции. Поэтому все мы должны выполнять свою работу как можно лучше и профессиональнее и быть сплоченными”, - сказал гендиректор порта Альгис Латакас.

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