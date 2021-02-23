Предупреждение жителям Литвы: воздух загрязнен твердыми частицами

Агентство охраны природы выслало жителям Литвы сообщения о повышенном загрязнении воздуха твердыми частицами.

"23 февраля в Литве фиксируется сильное загрязнение воздуха твердыми частицами. Загрязненным воздух будет и в ближайшие дни", - сказано в сообщении.

На сайте агентства видно, что воздух загрязнен на всей территории страны.

Высокая концентрация твердых частиц в воздухе сохранится и в ближайшие дни.

Жителям рекомендуют меньше времени проводить на улице. Не жечь костры, не использовать для отопления твердое топливо.

22 февраля Meteo.lt сообщала, что в Литву ветер несет песок и пыль из Сахары. Во вторник утром эта пыль сначала появилась на северо-западе страны, а в полдень и после обеда она охватит и оставшуюся территорию Литвы.

Утром солнце было окрашено в красный цвет, таким же оно будет и вечером. Небо будет пасмурным.

"Пыль будет высоко в атмосфере, поэтому нас на земле она практически не коснется, но людям с больными легкими лучше проводить на улице меньше времени", – сообщал портал Meteo.lt.

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