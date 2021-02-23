Дискуссия: Россия, Навальный и перспективы путинского режима?

ru.DELFI.lt

Protesto akcijos Rusijoje Navalnui palaikyti Foto: Imago / Scanpix

24 февраля в 16.00 Delf.ru приглашает за онлайн-круглый стол "Россия, Навальный и перспективы путинского режима”. Мероприятие проводится по инициативе Центра восточноевропейских исследований (EESC).

Статьи по теме: