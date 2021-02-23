МВД: в Литве готовятся к масштабному наводнению

В этом году в Литве готовятся к масштабному весеннему наводнению, во вторник было проведено совещание с ответственными службами и самоуправлениями, сообщило Министерство внутренних дел (МВД).

"В этом году нам необходимо своевременно выполнить подготовительные работы. Мы знаем, что весной самоуправления сталкиваются с наводнениями большего или меньшего масштаба, однако нашей целью является обеспечение готовности всех служб", – цитируются в пресс-релизе слова министра внутренних дел Агне Билотайте.

По данным министерства, Департамент противопожарной охраны и спасения информировал, что в этом году возможны крупномасштабные наводнения.

Жителей Бирштонского, Юрбаркского, Каунасского, Кедайняйского, Клайпедского, Купишского, Пагегяйского, Паневежского, Шилальского, Шилутского и Таурагского районов призывают готовиться к возможной водной стихии, поскольку в этих местностях угроза наводнений самая высокая, однако они возможны и в других самоуправлениях.

По данным гидрометеорологической службы, согласно прогнозам погоды, таяние снега уже началось по всей Литве. Вероятно, что вода начнет подниматься в первую неделю марта, а пик будет достигнут в середине марта.

Департамент противопожарной охраны и спасения, стремясь должным образом подготовиться к возможным наводнениям, обратился к директорам администраций самоуправлений с тем, чтобы пересмотреть и при необходимости уточнить меры и планы превенции экстремальных ситуаций, прочие документы планирования деятельности. Кроме того, с учетом ситуации и гидрометеорологических условий, при необходимости будут инициированы превентивные заседания Комиссии по экстремальным ситуациям, на которых будет обсуждаться готовность к возможным наводнениям.

По необходимости, над самоуправлениями могут летать вертолеты для осмотра территорий и выявления возможных угроз в связи с ледяными заторами, мониторинг ситуации также будет осуществляться с помощью дронов. С повышением уровня воды жителям будут отправлять СМС с извещениями.

Главы самоуправлений, участвующие в совещании, а также другие представители поделились опытом и обсудили будущие действия. С населением постоянно поддерживается связь, обновляются контактные данные, при необходимости оповещение будет быстрым.

До начала наводнения жителям советуют позаботиться о том, чтобы были запасы еды, питьевой воды и дров, спичек на несколько суток. Также следует хорошо изолировать все электропровода, чтобы избежать коротких замыканий. Из подвалов рекомендуется вынести овощи, запасы еды, ценные вещи, а легкие вещи, которые может испортить вода, вынести на верхние этажи, чердаки.

При вероятном наводнении нужно герметизировать колодцы, чтобы в них не попадала загрязненная вода. Для защиты домов от ледяных заторов нужно вбить защитные столбы, также советуют отмечать флажками или другими знаками путь от основной дороги до усадьбы.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!