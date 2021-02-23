В Грузии депутат Павилёнис вместо примирения сторон устроил скандал

Правление литовского парламента 18 февраля на срочном заседании постановило командировать председателя Комитета по иностранным делам Жигимантаса Павилёниса в Грузию. Он должен был взять на себя роль посредника между конфликтующими сторонами. Однако, по словам бывшего посла Мечиса Лауринкуса, вместо этого своими заявлениями устроил скандал, который придется улаживать президенту Литвы. Об этом сообщает телевидение LNK.

Беспорядки в Грузии спровоцировало решение городского суда Тбилиси удовлетворить просьбу прокуратуры и заменить лидеру оппозиционной партии меру пресечения с залога на арест. После этого в отставку ушел премьер Грузии Георгий Гахария. А оппозиция стала призывать к проведению досрочных выборов.

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Павилёнис пригрозил санкциями за арест лидера грузинской оппозиции Никанора Мелии. Назначенный премьер Грузии Ираклий Гарибашвили назвал заявления Павилёниса оскорбительными и недопустимыми, сказал, что эти заявления ничего не значат.

Сам литовский депутат сказал, что во время визита ему удалось добиться отмены выхода оппозиционных сил на улицы и возможных беспорядков. Однако он признал, что его риторика в Грузии могла бы быть и иной.

"Возможно, некоторые мои высказывания как депутата не были дипломатичными. Поэтому я и ушел с дипслужбы, чтобы говорить на языке политики. Я встречался именно с политическими лидерами, этого дипломат не может себе позволить, я сказал – будьте добры, ведите себя по правилам. Встречи с правящими были очень сложными, не хочется раскрывать содержание, чтобы не рубить концы. Я очень надеюсь, что они пересмотрят свою позицию", – сказал LNK председатель Комитета по иностранным делам Жигимантас Павилёнис.

Лауринкус сказал, что то, что заявил Павилёнис, вообще не надо было говорить.

"Конечно, этого не надо было делать. Когда едешь в другую страну и поддерживаешь оппозицию, нельзя принимать какие-то решения в отношении власти. Неважно, какие там отношения между победителями и проигравшими, но мы все же едем в страну, это же не был официальный визит к оппозиции", – сказал Лауринкус.

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