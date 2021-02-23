Лидеры ЕС одобряют усилия по обеспечению стран Восточного партнерства вакцинами

Лидеры стран Евросоюза одобряют усилия по обеспечению доступности вакцин странам Восточного партнерства ЕС путем создания механизма помощи, сообщила администрация президента Литвы.

Этот вопрос в понедельник обсуждался на подготовительной сессии Совета руководителей ЕС, в которой приняли участие представители Болгарии, Мальты, Литвы, Хорватии, Нидерландов и Швеции.

Во время удаленной встречи главы государств выразили надежду на то, что ведомства ЕС и далее будут демонстрировать конструктивную и твердую позицию на переговорах об обеспечении вакцинами с их производителями.

По информации администрации президента Литвы, отмечались важность соблюдения сроков поставок и обмен информацией.

Также обсуждались меры по предотвращению распространения мутаций вируса в ЕС. Лидеры подчеркнули важность слаженного функционирования общего рынка, обеспечения передвижения товаров и услуг.

Вопрос вакцин от COVID-19 с премьером Люксембурга Ксавье Беттелем в понедельник обсуждала и премьер Литвы Ингрида Шимоните.

"Борьба с пандемией, приобретение вакцины, скорость вакцинирования – основные приоритеты повестки работы правительства. Нынешний вызов – мутации, необходимо вакцинировать как можно больше и как можно быстрее, а долгосрочный вызов – поддержание коллективного иммунитета", – отметила в пресс-релизе глава правительства.

"Поскольку поставки вакцин все еще нестабильны, важно создание механизма помощи соседям ЕС, а также странам Восточного партнерства", – добавила она.

На минувшей неделе ЕС пообещал увеличить в два раза собственный вклад в мировую программу вакцинации от коронавируса COVAX до 1 млрд евро, также обещается выделить дополнительные 100 млн евро на борьбу с вирусом в Африке.

В данный момент в ЕС прививают вакцинами от COVID-19 производства BioNTech и Pfizer, а также Moderna и AstraZeneca.

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