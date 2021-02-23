В Утене без вести пропал служащий муниципалитета

Полиция Утенского комиссариата разыскивает пропавшего без вести служащего муниципалитета Аудрюса Ремейкиса (1969 г.р.).

Полиция сообщает, что мужчина 22 февраля, в 6.30 ч. вышел из дома на ул. Тайкос в Утене, чтобы погулять в парке и пропал. Мужчина до сих пор домой не вернулся.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего, просьба звонить следователю Риманте Навикене, моб. тел. +370 686 13783 или писать по эл. почте rimante.navikiene@policija.lt или звонить по номеру 112.

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