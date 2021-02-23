Служба президента Литвы: нельзя называть это третьей волной

Президент Литвы Гитанас Науседа во вторник утром встретился с членами совета по здравоохранению. Во время встречи главе страны представили новейшие данные о ходе пандемии коронавируса. На пресс-конференции после заседания представитель президентской службы сказал, что нынешнюю ситуацию нельзя называть третьей волной.

Старший советник президента Симонас Крепшта сказал, что не надо делать громкие заявления о третьей волне.

"Мы видим. что снижение числа новых случаев замедлилось. Ситуация у нас стабилизировалась, но на заседании речь шла о том, что пока не должно быть жестких заявлений. Ситуация сейчас намного лучше, чем в декабре. Сейчас у нас столько случаев, сколько было в середине октября прошлого года", – сказал Крепшта.

Напомним, что Департамент статистики в понедельник заявил о начале третьей волны коронавируса в Литве.

"Можно, наверное, утверждать, что термин "третья волна" для нынешней ситуации некорректен. Да, у нас улучшение приостановилось, мы видим определенную стабилизацию, но третья волна у жителей ассоциируется с полным карантином, с большими показателями заболевания, смертями, плохой ситуацией в больницах. Видимо, этот термин некорректен", – сказал он.

Советник президента сказал, что в будущем, возможно, вакцину можно будет производить и в Литве. Кроме того, надо думать о создании иммунного паспорта.

"Во время заседания было принято решение, что надо об этом говорить, это делают и другие страны. Имеет смысл следовать примеру других стран в том, что оправдано, а что нет. Надо активнее дискутировать об иммунном паспорте в Литве", – сказал Крепшта.

Что касается послаблений, то он заметил, что их надо вводить с учетом стуации.

"Президент всегда последовательно говорит, что мы должны оценивать ситуацию. Да, она стала лучше, мы можем говорить о некоторых послаблениях, но надо оценивать данные и показатели, нет ли риска", – сказал он.

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