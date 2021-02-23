Коронавирус в Литве: 482 новых случая, скончались 7 человек

За минувшие сутки в Литве подтверждено 482 новых случая коронавируса, от этого заболевания скончались 7 человек, сообщил в пятницу Департамент статистики.

За последние 14 дней уровень средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 000 жителей составил 242,8 случая.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 194 833 случая COVID-19.

Статистически выздоровели и живы в настоящее время 180 640 человек, декларировано 132 430 выздоровевших. Статистически в настоящее время болен 7561 человек, декларированное число больных составляет 55 771.

Статистически заболевший - это лицо, которому заболевание подтверждено в течение 28 дней. После этого срока человек считается выздоровевшим.

По заявлению Департамента, показатель статистически заболевших может быть более точным для оценки заболеваемости популяции, так как среди декларированных заболевших могут быть случаи, когда человек уже не более активной формой коронавируса, но семейный врач не подтвердил окончания болезни по разным причинам.

От коронавируса в Литве скончались 3189 человек. Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связано 6207 смертей.

За минувшие сутки первой дозой вакцины привито 3567 человек, привитых второй дозой – 1524.

В целом первой дозой вакцины от COVID-19 в Литве привиты 125 тыс. 518 человек, двумя дозами – 68 651 человек.

За минувшие сутки было проведено 6527 молекулярных тестов (ПЦР) на коронавирус, общее количество тестов, сделанных с начала пандемии в Литве, составляет 2 051 452.

Кроме того, за сутки проведено 517 антигенных тестов. В целом их выполнено 30 149.

Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составляет 7,8%.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!