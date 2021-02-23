Морозы ушли: с каждым днем будет все теплее

Во вторник днем ожидается облачная погода, местами на юго-западе ожидаются прояснения. Во многих районах возможны осадки, в основном дождь и морось, только на северо-востоке мокрый снег или снег. В первой половине дня местами туман.

Усилится ветер. Днем будет 0–5 градусов тепла. Прохладнее всего на востоке, теплее – у моря.

В среду ночью осадков станет меньше, они возможны лишь местами, в основном на востоке. Во многих районах ожидается туман. На востоке гололед, местами дождь при минусовой температуре. Утром будет от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла.

В среду днем небольшой дождь, морось ожидаются в Вильнюсском, Укмергском, Утенском, Каунасском районах. Местами сохранится туман, до обеда он рассеется. Днем будет 3–8 градусов тепла. Во многих районах будет 4–6 градусов тепла, на юго-западе до 8, а на востоке всего 3 градуса выше нуля.

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