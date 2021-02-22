В одну из школ Вильнюса вернулись сотни детей, но не все решились на участие в смелом эксперименте

С 22 февраля вернулись за парты ученики начальной школы прогимназии им. князя Гедиминаса, рассказал ее директор Римантас Ремейка.

"Пришли 593 ученика, это большинство. Все семьи, которые планировали, сдали тесты – 630. Я думаю, сегодня у нас обычный рабочий день, только с большой дозой ответственности и психологического напряжения, ведь это начало новой системы", – сказал директор.

Всего в школу вернулись 32 класса из 35-ти, всего в этих классах учатся около 800 детей.

По словам Ремейки, три класса выбрали удаленный вариант, в этих классах около 100 детей. Кроме того, удаленно учатся еще около 100 детей из разных классов.

"Основная причина их невозвращения в школу - страх. Есть те, кто живет с пожилыми родственниками, другие болеют ковид. Есть семьи, которые уехали, они планировали, что дети будут учиться удаленно до конца карантина – 28 февраля", – объяснил директор.

По его словам, у них привились почти все работающие учителя начальной школы, в большинстве классов работают по два учителя. Три учителя отказались от прививки, одна отказалась сдавать тест, поэтому она работает удаленно.

"В школе коридоры отделены и вдоль и поперек, чтобы было меньше контактов в разное время начинаются уроки, чтобы одни могли ходить в столовую, другие в спортзал, не встречаясь с детьми из других классов. Физкультурой дети занимаются в основном на улице, об этом просили учителей, тем более, что погода хорошая, площадки чистые", – сказал Ремейка.

По словам директора, сейчас работают над усовершенствованием удаленных уроков.

Напомним, что открыть эту школу в целях эксперимента разрешило правительство Литвы.

Все семьи сдали тесты на коронавирус. 26 февраля детей и педагогов протестируют дополнительно прямо в школе.

"В субботу и в воскресенье обсудим результаты и решим, как быть дальше", – сказал Ремейка.

Министерство науки, образования и спорта планирует, что все ученики начальной школы вернутся за парты, когда количество больных снизится до 200 случаев на 100 000 жителей за последние 14 дней, а количество положительных тестов будет меньше 10%.

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