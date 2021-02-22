Revolut снижает количество бесплатных операций: появился лимит на обналичивание средств

Компания Revolut, получившая в Литве банковскую лицензию, ограничила количество бесплатных услуг. Бесплатно обналичить средства можно лишь 5 раз в месяц, в общей сложности бесплатно можно снять за 5 раз не больше 200 евро. Больше не будет одного бесплатного международного перевода, все они будут стоить 0,3-5 евро.

Если клиент обналичит больше 200 евро или осуществит эту операцию больше чем 5 раз за месяц, ему придется заплатить 2% от суммы за обналичивание средств (но не меньше 1 евро). Такие перемены ждут пользователей планом "Стандартный" с 23 апреля 2021 года.

Клиенты, у которых действуют планы Plus, Premium или Metal по-прежнему могут обналичивать средства неограниченное количество раз, а если превысят установленный лимит (он в зависимости от плана составляет 200-800 евро), то будут платить за это 1 евро или 2% от суммы.

Будут изменения и в сфере международных платежей, за пределами зоны SEPA, или в другой валюте. Такие переводы будут стоить 0,3-5 евро, в зависимости от суммы и страны. Пользователи стандартного плана и плана Plus не смогут делать один бесплатный перевод в месяц как это было раньше.

До сих пор была возможность использовать функции межгосударственных и SWIFT-платежей, последние стоили 3-5 евро, в зависимости от валюты. В будущем останется лишь одна функция. Планы Premium и Metal дадут возможность сделать один бесплатный международный перевод в месяц.

Revolut заверяет, что 90% платежей остаются бесплатными. Не надо платить за переводы в своей валюте в местные банки, за платежи в зоне SEPA.

Компания объяснила, что обложила налогами те услуги, которыми жители пользуются реже всего и актуальны небольшому кругу клиентов.

Ранее доставка платежной карты Revolut клиентам плана "Стандартный" стоила 4,99 фунтов стерлингов. Сейчас эта стоимость будет зависеть от места жительства клиента – с 23 апреля плата будет указываться в приложении во время заказа карты.

Кроме доставки, надо будет еще заплатить 6 евро за обмен карты (первую карту выдают бесплатно). Revolut предлагает своим клиентам 4 плана: бесплатный, за 2,99, 7,99 и 13,99 евро в месяц.

Дорогие планы предлагают больше возможностей по бесплатному обналичиванию средств, защиту покупок, страховку и другие дополнительные услуги.

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