В Каунасском районе прогнозируют наводнение: жителям рекомендуют эвакуироваться, делать запасы

В Литве на смену морозам пришло потепление, Нерис еще находится подо льдом, поэтому боятся наводнения в Каунасском районе, около Клебонишкского леса. Эту опасность повышает строительство моста, из-за которого сузилось русло реки. Серьезное наводнение здесь было в 2010 году, тогда уровень воды в реке поднялся на несколько метров и затопило деревню Радикяй, дома в Клебонишкском лесу.

Эксперты прогнозируют, что подобное наводнение может повториться и в этом году, поэтому муниципалитет готовится к этому стихийному бедствию.

Больше всего беспокойства вызывает сужение русла в районе строительства моста. Представитель муниципалитета Каунасского района Мантас Риктялис сказал, что никто не хочет повторения сценария 2010 года.

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"Подрядчик следит за ситуацией, в его интересах в том числе - защита стройплощадки", – сказал представитель Литовской дирекции автомобильных дорог Нямунас Абукаускас.

Представитель компании Kauno tiltai сказал, что они стараются предотвратить все возможные угрозы. Наняли компанию Hidrum, у которой есть специальная техника. Работники этой компании ломают лед около моста. Правда, эта техника может работать только до ледохода, потом она не сможет ничего сделать.

"Мы ломаем лед, чтобы у льдин было место для прохода, чтобы они не скапливались под мостом", - сказал представитель компании HidrumДарюс Шапкаускас, заметив, что лед может скопиться выше этого места, около острова.

Специалист заметил, что все будет зависеть от температуры - если она будет положительной и днем и ночью, то вероятность половодья увеличится. Если по ночам будут морозы, то наводнения, возможно, удастся избежать. Шапкаускас также считает, что часть влаги аккумулирует почва - в этом году сначала выпало много снега, только тогда начались морозы, поэтому земля сильно не промерзла. Это также может спасти от наводнения.

Пресс-секретарь Kauno tiltai Гедре Самулёните–Лекавичене сказала, что компания установила видеонаблюдение, чтобы следить за ситуацией круглосуточно. Кроме того, по ее словам, компания отвечает только за территорию около места, где строят мост.

Председатель общины деревни Радикяй Юозас Равинис сказал, что, вероятно, в этом году сильного наводнения не будет – лед на реке нетолстый.

Он лишь сожалел, что страховые компании неохотно страхуют жителей от наводнения. Они считают, что люди, построившие дома ближе к водоему, берут риск на себя.

Муниципалитет Каунасского района сообщил о намерении весной построить около Радикяй защитную насыпь. Ее строительство обойдется в 1,241 млн. евро.

Пока муниципалитет обратился инспекторам охраны природы с вопросом - разрешат ли взрывать лед на реке.

Кроме того, планируют купить торф и рассыпать его на поверхности льда, чтобы лед стал дырявым.

Местным жителям раздают буклеты, в которых сказано, что им делать в случае наводнения. Беременны, больным людям, старикам и детям рекомендуют уехать в более безопасное место. Тем, кто останется дома, рекомендуют ознакомиться с планом эвакуации в старостве.

Жителям рекомендуют позаботиться о водонепроницаемой одежде, запасах продуктов питания, необходимых вещей. Кроме того, им напоминают о важности изоляции розеток, о переносе ценных вещей и продуктов из подвала в другое место.

Тем жителям, которые решили эвакуироваться, рекомендуют перекрыть воду, газ, отключить электричество, забрать документы и ценные вещи.

Всех жителей просят зарегистрироваться в муниципалитете, чтобы выла информация о нуждающихся в помощи.

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