Профессор: это не новая волна, но с послаблениями надо повременить

Департамент статистики Литвы в понедельник предупредил, что в Литве фиксируют возможное начало третьей волны коронавируса. Однако эксперты считают, что такие заявления преждевременны, да, темп снижения роста количества больных замедлился, но бояться не стоит.

Член совета экспертов, профессор Литовского университета медицинских наук Рамуне Каледене в интервью Delfi призвала не спешить.

"Я думаю, что нам еще рано паниковать. Конечно, сокращение числа новых случаев снизилось. Но я думаю, что это связано с уменьшением масштаба тестирования, реальная ситуация неясна", – сказала Каледене.

Вторая причина, по мнению профессора - усталость общества.

"Мы много слышим на разных уровнях, что уже все, никакие ограничения не нужны. А это неверная информация. Я думаю, люди устали от запретов, карантина, стали меньше беречь себя", – предположила профессор.

О графиках Департамента статистики она сказала так: "Появилась небольшая волна, она неблагоприятна для нас. Я думаю, что мы где-то неделю должны подождать, посмотреть, что будет в течение 14 дней. Как с ужесточением, так и с послаблением надо подождать. Будет страшно, если мы войдем в настоящую третью волну".

Другой эксперт Вайдотас Землис-Балявичюс сказал, что более точная информация о данной ситуации такая: есть большой риск третьей волны.

"Сокращение числа новых случаев замедлилось, значит - либо третья волна начинается, либо, если сказать точнее, риск третьей волны очень велик", – сказал ученый.

Главный эпидемиолог Литвы Лорета Ашоклене 22 февраля сказала, что эти данные должны приостановить послабления.

"Появилось беспокойство в связи с темпом снижения числа больных, поэтому надо думать о своевременности послаблений", – сказала специалист.

По ее словам, на прошлой неделе мобильность жителей выросла и вернулась на докарантинный уровень.

"Все это совпадает с принятыми с понедельника послаблениями", – сказала Ашоклене.

"А это очень беспокоит", – продолжила она. По словам Ашоклене, пока нет повода для разговоров о третьей волне.

"О третьей волне говорить еще рано. Есть плохие сигналы. (…) Чем это закончится, сложно сказать. Начало ли это третьей волны или нам удастся этого избежать, говорить о третьей волне пока рано", – сказала эпидемиолог.

По ее словам, послабление бизнеса приведет к изменениям в эпидемиологической ситуации в стране.

Она призвала на этой неделе следить за ситуацией и только потом принимать какие-то изменения в условиях карантина.

"Самое верное решение - на этой неделе оценить и посмотреть, как обстоят дела с ситуацией", – сказала Ашоклене.

По ее словам, Литва еще не достигла наименьшего показателя заболеваемости.

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