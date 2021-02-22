В центре Вильнюса на автомобиль BMW упал тяжелый снег

22 февраля, около 13 ч., в центре Вильнюса, на ул. Ротундо, на автомобиль BMW с четырехэтажного здания упал тяжелый снег.

Снег помял кузов автомобиля, выбил заднее стекло.

В полицию позвонил водитель стоящего рядом автомобиля Mercedes, который просил найти водителя BMW.

Вильнюсский муниципалитет пообещал дать комментарий на тему, кто в данном случае в ответе за порчу автомобиля.

Автомобиль BMW принадлежит компании.

Представитель муниципалитета Довиле Ибянскайте прислала в редакцию следующий комментарий: "В данном случае ущерб возмещает не муниципалитет. Владелец авто должен обращаться в свою страховую компанию".

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