Снег помял кузов автомобиля, выбил заднее стекло.
В полицию позвонил водитель стоящего рядом автомобиля Mercedes, который просил найти водителя BMW.
Вильнюсский муниципалитет пообещал дать комментарий на тему, кто в данном случае в ответе за порчу автомобиля.
Автомобиль BMW принадлежит компании.
Представитель муниципалитета Довиле Ибянскайте прислала в редакцию следующий комментарий: "В данном случае ущерб возмещает не муниципалитет. Владелец авто должен обращаться в свою страховую компанию".
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