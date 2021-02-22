НЦОЗ: колебания определенных показателей являются продолжением второй волны

Национальный центр общественного здравоохранения (НЦОЗ) Литвы говорит, что наблюдающиеся колебания определенных показателей - это продолжение второй волны коронавируса.

"По мнению специалистов, несмотря на колебания определенных эпидемиологических показателей все еще имеет место продолжение второй волны", - говорится в присланном BNS в понедельник комментарии.

Департамент статистики Литвы в понедельник предупредил, что в стране сейчас начинается третья волна коронавируса.

"Похоже, что начинается третья волна пандемии. Траектория Литвы в пространстве показателей двух пандемий развернулась и вернулась в старые рамки, в которых она двигалась в октябре", - говорится в распространенном в понедельник сообщении.

Как утверждают статистики, число новых случаев за сутки уже больше не снижается, процент положительных тестов растет.

Специалисты НЦОЗ, в свою очередь, говорят, что фиксировавшееся в последнее время снижение числа новых случаев ковида могло быть обусловлено "сокращением объемов лабораторных исследований, так что оценивать ситуацию следует осторожно".

За последние 14 дней средний показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 242,9 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составляет 7,8%.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 194 тыс. 333 случая COVID-19.

От коронавируса в Литве скончались 3178 человек. Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связаны 6180 смертей.

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