Верига: я бы не спешил с объявлением третьей волны, но одна причина очевидна

Департамент статистики Литвы 22 февраля предупредил о том, что в Литве начинается третья волна коронавируса. Бывший министр здравоохранения Литвы, ныне депутат Аурелиюс Верига призвал не спешить с объявлением начала третьей волны. По словам собеседника, к этому мог привести ряд причин, включая усталость от пандемии.

Департамент статистики Литвы предупреждает, что в стране сейчас начинается третья волна коронавируса.



"Похоже, что начинается третья волна пандемии. Траектория Литвы в пространстве показателей двух пандемий развернулась и вернулась в старые рамки, в которых она двигалась в октябре", - говорится в распространенном в понедельник сообщении.

Как утверждают статистики, число новых случаев за сутки уже больше не снижается, процент положительных диагностических исследований растет.

"Эта закономерность проявляется в течение уже целой недели, однако сейчас больше не вызывает сомнений", - говорится в сообщении.

Бывший министр здравоохранения сказал Delfi, что н пока не хотел бы говорить о третьей волне.

"Я бы не мог смело заявить это, ведь количество тестов сокращается. (…) Я не знаю, можно ли тут говорить о каких-то волнах. Другой момент - сейчас есть много аналитиков, пусть они подумают, кого сейчас тестируют: профилактически, в больницах. Тогда картина будет яснее, где виден рост, за чей счет. Поскольку общий показатель неинформативен, ведь тестов выполняют меньше", – сказал Верига.

"Пока немногие начали работать. Если это и какая-то волна, то не с послаблениями она связана. Это связано с усталостью и с тем, что люди уже не соблюдают требования. Мы об этом уже говорили, тот бизнес, которому тяжело было выжить, работал, не соблюдая безопасности. Тот же сектор услуг – по домам ходили парикмахеры, нелегально работали торговцы, не соблюдая требований безопасности", – сказал депутат, который не считает, что эти показатели связаны с послаблениями.

Как еще одну причину он назвал распространение новых штаммов в Литве. Но пока нет данных, подтверждающих эту позицию. Известно, что в Литве был обнаружен британский штамм.

Верига сказал, что людям нужна позитивная информация.

"Нужно что-то, что принесет надежду и уверенность. Ведь если знаешь, что надо мобилизоваться до определенного момента, тогда это сделать легче. Когда ты уверен, что с наступлением этого времени ты сможешь вздохнуть свободнее, то тебе легче мобилизоваться. Это позволяет снять напряжение", – считает депутат.

Он критиковал и неоднозначные сигналы со стороны правительства.

"Не только дети, но и взрослые - это люди, такая информация деморализует. Людям становится все равно, появляется фатализм. А иногда появляется невзвешенный оптимизм – вакцина вроде бы есть, лекарства появились. Может, люди стали думать, что все равно переболеют, или появилась вакцина, значит, вирус будет меньше распространяться. Тут есть свои нюансы", – заметил Верига.

По его словам, надо постоянно мерить "температуру общества".

"Всему есть предел. И этот предел в каждой стране свой. Наш народ терпеливый, спокойный. Есть страны, где у людей не столько терпения, там и протесты были и окна били. У нас, слава Богу, такого не было, но не исключено, что будет, если люди устанут. Надо ловить эти сигналы бизнеса, который остался без помощи, кто-то это недооценивает. Правительство должно реагировать на это", – сказал Верига.

Он понимает, что положение правительства незавидное.

"Но надо иметь в вицу - контекст меняется. И вакцина его меняет, те же больницы работают стабильнее, пусть больных и немало, но врачи привиты и они не заболевают. Это первый момент. Появилось больше средств защиты, ими надо пользоваться. Это не тоже самое, как прошлой весной, когда ничего не знали", – напомнил политик.

"Сейчас надежды намного больше", - продолжил он.

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