В Литву по гуманитарным причинам разрешено приехать 800 белорусам

о гуманитарным причинам в Литву разрешено приехать 800 гражданам Беларуси, сообщило в понедельник Министерство внутренних дел (МВД). 17 февраля было выдано 798 разрешений, а 2 февраля - 792.

"Каждую неделю у нас все новые просьбы, это небольшие цифры, однако число и выдаваемых разрешений, и прибывающих растет. У нас уже больше 100 человек, попросивших политического убежища", - говорит министр внутренних дел Агне Билотайте.

371 из 800 получивших такие разрешения белорусов уже находится в Литве, 103 человек попросили убежища.

Разрешение министра внутренних дел выдается на основании мотивированного предложения Министерства иностранных дел (МИД) о приезде иностранца в Литву по особым гуманитарным причинам, таким, как сложившиеся политические обстоятельства или иные угрозы. Разрешения выдаются пострадавшим от режима и репрессий или подвергающимся преследованиям гражданам Беларуси, активным представителям оппозиции.

Это исключение применяется с 11 августа.

Граждане Беларуси, желающие приехать в Литву по особым гуманитарным причинам, должны обращаться в посольство Литвы в Беларуси по поводу выдачи шенгенской визы и предоставить информацию, подтверждающую наличие особых гуманитарных причин. Шенгенская виза позволяет приехать на территорию Шенгена и находиться на ней в течение указанного в визе времени, но не более 90 дней в течение любого временного отрезка в 180 дней с даты первого приезда на территорию государств-членов Шенгенского соглашения.

Кроме того, граждане Беларуси, если они подвергаются преследованиям или возникает реальная угроза для их безопасности и здоровья, могут приехать в Литву и обратиться с просьбой о предоставлении убежища. Иностранцы могут подать такую просьбу пункту пограничного контроля, Службе охраны госграницы Литвы или Департаменту миграции.

После рассмотрения просьбы о предоставлении убежища предоставляется одна из форм убежища - статус беженца или дополнительная охрана, а также предоставляется вид на жительство в Литве.

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