Парламент Литвы готовится к принятию закона о партнерстве однополых лиц: меняется ли позиция общества

58% жителей Литвы 18–74 лет считают, что надо поддерживать и укреплять традиционную семью. Инициативу по объявлению семьей лиц одного пола поддерживают лишь 8% респондентов.

Такие данные показал опрос, проведенный компанией Baltijos tyrimаi 15–19 января.

По словам экспертов, с которыми говорил журналист портала, жители остаются достаточно консервативными, однако в обществе все же явно выражена поддержка юридического урегулирования различных практических проблем, с которыми сталкиваются однополые пары.

58% жителей Литвы 18–74 лет считают, что надо поддерживать и укреплять традиционную семью. Инициативу по объявлению семьей лиц одного пола поддерживают лишь 8% респондентов.

Обе эти инициативы поддерживает 21% жителей страны. Ни одну из инициатив не поддерживают 4% жителей. 9% не ответили на этот вопрос.

Инициативу поддержки традиционной семьи поддержали в основном жители 50–74 лет (71%), сельские жители (61%) и жители небольших городов (64%), респонденты с небольшими доходами (до 800 евро в месяц), пенсионеры (74%), рабочие и фермеры (62%), респонденты, с опытом брачных отношений замужние/женатые (45%), разведенные (71%) и овдовевшие (68%).

Инициативу смены понятия семьи готовы поддержать жители младше 50 лет, жители крупных городов, одинокие респонденты и живущие с партнерами респонденты.

Погрешность результатов опроса – 4,4%.

41% респондентов согласился с утверждением, что гомосексуальная пара - не семья, но они нуждаются в юридической защите для решения жизненных проблем, например, финансовых, наследства, раздела имущества после прекращения отношений и т.д.

В эти чаще соглашались женщины (46%), лица 50–74 лет (44%), жители с высшим образованием (47%), пенсионеры (65%), респонденты, с опытом брачных отношений замужние/женатые (45%), разведенные (44%) и овдовевшие (43%).

Согласно данным опроса, 17% респондентов согласны с утверждением, что у гомосексуальных пар есть право на семейные отношения, поэтому важно узаконить партнерские отношения. 23% респондентов уверяют, что у гомосексуалистов уже сейчас есть все необходимые права и гарантии. 19% сказали, что у них нет мнения на этот счет.

Политолог, доцент университета ISM Винцентас Воболявичюс сказал, что литовцы в отношении семьи остаются консервативными.

"Однако одобрение предложения предоставить юридическую защиту всем, кто живет вместе, показывает, что жители не исполнены ненависти. Есть поддержка урегулирования практических проблем, но не таких вопросов, как усыновление, суррогатное материнство и т.д.", – заметил он.

Эксперт Центра равных возможностей полов Маргарита Янкаускайте отметила, что 41% респондентов согласился с утверждением, что гомосексуальные пары - не семьи, но важно обеспечить им необходимую юридическую защиту. Она считает, что это весьма неплохой результат.

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