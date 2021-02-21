В Вильнюсе вооруженный ножами мужчина напал на сотрудников полиции

В столице сотрудники полиции задержали агрессивно настроенного мужчину.

В субботу, в 19.01, в Вильнюсе, по ул. Шалткалвю, было получено сообщение от женщины (1953 года рождения) о том, что у ее сына (1980 года рождения) проблемы со здоровьем.

Полиция сообщила, что мужчина заперся на кухне, когда на место прибыли сотрудники. Через некоторое время он вышел из кухни и, держа в руках ножи, приближался к сотрудникам полиции.

После использования электрошокера TASER X26 пьяный (2.02 промилле) мужчина был задержан и заключен под стражу.

Начато досудебное расследование.

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