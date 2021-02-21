Экономист: чем дольше карантин, тем больше рисков

"Лучше хоть какой-то план, чем никакой", - говорит Жигимантас Маурицас, главный экономист банка Luminor. По его словам, утвержденный правительством план постепенного изменения существующих ограничений карантинного режима направлен на то, чтобы ожидания общественности не были излишне оптимистичными.

"Этот план - бюрократические акценты, чтобы не было чрезмерных ожиданий. Счастье - это разница между ожиданиями и реальностью, поэтому основная задача плана - сформировать не слишком оптимистичные ожидания. Это сигнализирует о том, что нам еще предстоит пройти долгий путь", - сказал он в передаче "Тема Delfi".

По словам Ж. Маурицаса, правительство Литвы изменит действующие ограничения в соответствии с тем, что будет происходить в других европейских странах.

"Придерживаюсь мнения, что у нас маленькая и открытая экономика - на уровне Европейского Союза мы как Юрбаркас на уровне Литвы. Границы открыты, движение есть, у нас мало возможностей выделиться из общего контекста. Будем плыть вниз по течению.

Хорошо, что в Германии и других странах Западной Европы до сих пор действуют достаточно жесткие ограничения. Однако, если эти страны начнут существенно либерализовать свою экономику, мы неизбежно последуем их примеру. Например, если Латвия, Эстония, Польша и скандинавские страны проведут либерализацию своей экономики в конце марта, а мы до сих пор не либерализуем показатели, такой сценарий маловероятен.

Думаю, мы примем те же решения, что и основные партнеры", - сказал он.

Экономист отметил, что в настоящее время приоритет отдается эпидемиологической, а не экономической ситуации.

"Будут последствия для экономики, дефицит бюджета, рост теневой экономики и т. д.", - предупредил он.

Снежный ком

Ж. Маурицас сравнил карантин со снежным комом.

"При кратковременном его применении экономика может быстро вернуться в нормальное русло, и опыт других стран показывает, что чем дольше длится карантин, тем больше увеличивается количество снежных комов, растет количество проблем, и их становится все труднее и труднее решать. .

Чем дольше карантин, тем больше риск того, что у нас будет выше безработица, больше банкротств и так далее. Если мы запоздаем с открытием нашей экономики по сравнению с другими крупными экономиками, существует риск эмиграции", - сказал он.

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