Вильнюсская ярмарка Казюкаса в этом году пройдет онлайн

Вильнюсская ярмарка Казюкаса в этом году перенесется в Интернет, сообщили в самоуправлении Вильнюса.

Ремесленники и создатели непродовольственных продуктов, которые хотят открыть свой интернет-магазин на виртуальной ярмарке, могут зарегистрироваться по электронной почте info@craftson.lt. Виртуальная ярмарка литовских мастеров и творцов на www.craftson.lt начнется 4 марта и будет работать постоянно.

"Очевидно, что запланированная на март ярмарка Казюкаса в Вильнюсе точно не состоится. В январе мы рассматривали возможность переноса мероприятия на апрель, но, видя ситуацию и в первую очередь думая о безопасности людей, решили не проводить в этом году ярмарку в Старом городе Вильнюса", - говорит вице-мэр Вильнюса Эдита Тамошюнайте.

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По словам вице-мэра, при любом смягчении карантинных ограничений в апреле-мае безопасно организовать праздник с участием сотен тысяч человек практически невозможно.

Истоки ярмарки Казюкаса восходят к 17 веку, и считается, что это многовековое ежегодное мероприятие не проводилось только во время Второй мировой войны. Мероприятие не состоится в этом году из-за пандемии коронавируса.

По словам одного из инициаторов этого проекта Ренальдаса Гражиса, Craftson.lt станет местом, где создатели авторских работ смогут представлять свои творения круглый год.

"Наверное, для многих участников традиционной ярмарки Казюкаса, которые создают изделия ручной работы, создание и администрирование своего интернет-магазина является большой проблемой, а для посетителя проблема - отыскать эти таланты. Я верю, что эта платформа поможет объединить творчество и мастерство, традиции и сегодняшние возможности, чтобы легко и, главное, безопасно приобрести что-то оригинальное, красивое и особенное", - сказал Р. Гражис.

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