Накануне заседания Совета по иностранным делам в Брюсселе проходит неформальная встреча с Леонидом Волковым и Иваном Ждановым.

"Общаясь с коллегами из ЕС, мы испытываем острую потребность в информации о реальной ситуации с противниками режима в России. Всегда лучше узнать ситуацию из первых уст, поэтому Литва выступила с инициативой организовать встречу с представителями российской оппозиции в Брюсселе", - сказал BNS министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис.

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