После контакта высокого риска министр здравоохранения Дулькис - в изоляции

Министерство здравоохранения сообщило, что после контакта высокого риска с инфицированным коронавирусом человеком министр Арунас Дулькис продолжит работать удаленно.

По данным ведомства, сам министр чувствует себя хорошо, признаков коронавирусной инфекции нет.

Коронавирусная инфекция у работника была подтверждена в воскресенье. Министр и другие лица, имевшие контакт высокого риска, были проинформированы индивидуально и уже изолируются.

Минздрав также сообщил, что принял дополнительные меры безопасности, и проинформировал о ситуации лиц, имевших контакт низкого уровня. Сотрудников просят продолжать работать удаленно, рекомендуется тщательно следить за их здоровьем в течение 14 дней.

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