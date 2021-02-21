Маленькая вера в большой истории: как живут русские старообрядцы Клайпеды?

Ровно 75 лет назад в Клайпеде была основана старообрядческая община. Сегодня это одно из самых больших древлеправославных сообществ в Литве. Журналист наведался в гости к местным прихожанам, решив разузнать об истории становления этой сравнительно молодой духовной коммуны.

Забегая вперед, скажем, что клайпедская община – особенная. Ее история стоит особняком на фоне рассказов и преданий о зарождении других центров литовского древлеправославия. Стойкость, упорство и духовная непоколебимость – такие качества унаследовали современные староверы-поморцы Клайпеды, предки которых на протяжении последних 360 лет невольно и порой неоднократно становились изгнанниками.

И по сей день незыблемой основой жизни этих людей остается вера, но это не значит, что старообрядцы живут обособленно – напротив. Местные прихожане прекрасно интегрированы в культурную, деловую и политическую повестку литовского общества – они задействованы во всех сферах общественной жизни и даже представлены в органах власти. Так, один из самых известных староверов Клайпеды бизнесмен и меценат Мартин Гусятин несколько лет был муниципальным депутатом – он возглавлял ведущие портовые предприятия, в недавнем прошлом был объявлен почетным гражданином города и до сих пор числится в мультимиллионерах. По словам старожилов, его заслуги перед общиной неоценимы.

Вехи истории

Как уже упоминалось, клайпедская старообрядческая община сравнительно молодая, и ее история не столь долгая, но особая, она разительно отличается от прошлого староверов, живущих в других частях Литвы. Прежде всего, нужно четко обозначить, что старообрядцев нельзя назвать пришлыми – они живут на территории современной страны столетиями, с тех пор как православие впервые пришло на земли балтов-аукштайтов, а это произошло еще на рубеже XII-XIII веков.

Foto: Денис Кишиневский

В XVII веке этот процесс получил новый импульс: тогда на земли Великого княжества Литовского стали стекаться религиозные беглецы из России, жестоко гонимые на родине после реформ патриарха Никона, разделившего жизнь Русской православной церкви на «до» и «после». Как пишет доцент факультета истории Вильнюсского университета Григорий Поташенко, в XVIII веке в более благосклонной к староверам Литве проживали десятки тысяч верующих. Тогда стали появляться новые монастыри и многие старообрядческие общины с храмами. В начале XIX века коммуны образовались в Каунасе и Вильнюсе, хотя царские власти строго преследовали староверов вплоть до 1905 года.

Традиционными местами расселения старообрядцев были восточные и южные регионы страны. В Литве староверы поселились в Рокишкисе, Зарасай и Вильнюсском крае. После первого раздела Речи Посполитой, когда Литва стала частью Российской империи, многие староверы, опасаясь преследований, вновь двинулись на запад. Они осели на землях Подляшья – в Сувалках, Августове, в Мазурах, однако позже многие вернулись обратно. Сегодня на территории Литвы сохранилось 52 старообрядческих храма, самые большие общины находятся в Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде и Зарасай.

Корни на взморье

В литовской Клайпеде община возникла лишь в 1946 году – сегодня здесь находится второе в Литве по численности прихожан сообщество поморцев. До окончания Второй мировой войны население Клайпеды – бывшего Мемеля – было преимущественно немецким, но после 1945 года в опустевший и разрушенный город, которому вернули литовское имя, стали стекаться новые жильцы – литовцы, русские, белорусы. Среди них было немало староверов, в том числе и тех, которых еще весной 1941 года немецкие оккупанты по сговору с СССР об «обмене жителями» принудительно репатриировали с территории польской Сувальщины в советскую Литву. Переселение было тяжелым – тогда людей фактически вырывали из собственных домов, дав сутки на сборы. Сотни семей хлебнули немало горя, землевладельцы лишились имущества, старообрядцы уезжали, успев прихватить с собой лишь то, что могло на время спасти их от голода.

«Мою семью насильно выдавили в Литву в 1941 году. Мои родители с пятью сыновьями, включая меня, осели в Вильнюсском крае – в местечке Майшягала, а в советские годы, когда часть сыновей переехала в Клайпеду, мы перевезли сюда и отца с матерью. Переселения были болезненными для семей старообрядцев. Люди спешно покидали свои дома, оставляли храмы... Наша семья столкнулась с той же участью. Нам дали указание погрузить все пожитки на телеги, и мы двинулись в сторону Литвы», - цитирует председателя клайпедской общины Евгения Бондарева газета «Экспресс-неделя».

Foto: Денис Кишиневский

Похожими воспоминаниями делится и Мартин Гусятин.

«Мой дед был зажиточным крестьянином, землевладельцем. Эта ссылка стала кошмаром, им ничего не разрешили взять с собой, они уехали, как стояли, с пустыми руками. Всю семью усадили в телегу, отвезли на границу, пальцем указали на эвакуационный пункт в Калварии и велели туда идти. Так семья оказалась в Литве», - откровенно поведал несколько лет назад клайпедчанам известный бизнесмен.

На первых порах у коммуны, сплотившейся в 1946 году, не было своего храма и подходящего помещения для богослужений. На общую службу они собирались в квартирах верующих в разных местах Клайпеды. Первым наставником и председателем совета общины стал Исидор Соловьев. В 1947 году стараниями руководства старообрядцы получили для общественной молитвы комнату в каменном здании по улице Минийос. На первые богослужения, проходившие в новом месте, собиралось около 25 человек. Между тем спустя два года община насчитывала уже 600 прихожан, она росла за счет переселения староверов в Клайпеду из других мест Литвы.

К слову, немало старообрядцев из южной Литвы и озерного Зарасайского края, который и по сей день играет очень важную роль в жизни литовского древлеправославия, привлекли к работе в рыбацких артелях. На Куршской косе они рука об руку трудились с местными рыбаками – куршами, немцами, литовцами Восточной Пруссии, которые на тот момент еще не покинули земли предков.

«В Ниде одними из первых рыбаков-переселенцев стали русские Литвы Персияновы. Братья Аксентий, Прокопий и их двоюродный брат Иван были выходцами с Сувальщины. После войны, столкнувшись с риском, что литовские партизаны ошибочно расценят их как „русских колонистов“, множество старообрядцев переселились в Клайпеду и ее предместья, где партизанского сопротивления почти не было. Иногда здесь, в Клайпедском крае, воссоединялись разлученные семьи. Так, Иван Персиянов прибыл в Ниду в 1945 году из под Биржай, а его братья Аксентий и Прокопий приехали сюда в апреле 1946 года из Лаздияйского округа», - пишет глава Института истории и археологии Балтийского региона, профессор Клайпедского университета Василиюс Сафроновас в книге «Мигранты и беженцы на Куршской косе».

Сила в единстве

В августе 1948 года клайпедская община была зарегистрирована советскими властями. Однако староверы уже не помещались в маленькой храмовой комнате в жилом доме, поэтому в 1950-е годы они собирались на общественную молитву в трех квартирах единоверцев. В одной из них служил наставник Исидор Соловьев, а спустя 13 лет произошло уникальное для советской Литвы событие – перед прихожанами распахнулись двери нового храма.

28 августа 1960 года духовный наставник Аггей Москалев освятил старообрядческий храм во имя Успения Пресвятой Богородицы. К этому торжеству по заказу общины вильнюсский иконописец Иван Михайлов написал для храма более десяти икон, запрестольный и выносные кресты. Много семейных икон для церковных нужд передали и местные прихожане. Новая церковь разместилась в переоборудованном жилом здании – это был редкий случай открытия нового старообрядческого молитвенного дома в годы хрущевской оттепели.

«Успенский храм служил общине почти 55 лет, в нем не было традиционного притвора – он был обозначен лишь символически, зато был свой добротный двухъярусный иконостас, заполненный фамильными и общинными образами. Иконы украшали и клирусные стенки», - рассказывает Поташенко.

Тем не менее, по требованию властей, храм не должен был иметь внешних признаков церкви – крестов, колоколов или купола. Лишь в 1989-1990 годах стараниями наставника Григория Легензова, избранного в 1969 году, храм был переоборудован и принял современный вид: была отремонтирована внешняя сторона здания, воздвигнуты малый и большой купола с восьмиконечными крестами. В 1990 году – после восстановления независимости – при храме открылась воскресная школа. Стало больше крещений, молодожены венчались чаще, увеличилось и число исповедников.

На рубеже XX-XXI веков клайпедская община стала одной из самых крупных в Литве. В 1990-е годы она насчитывала более 4 тысяч прихожан. Согласно последней переписи населения от 2011 года, в Клайпедском уезде проживало около 2,6 тысяч староверов, почти все они – русские. По численности населения это четвертая религиозная община 150-тысячного города – после католиков, православных и лютеран.

«В переписи указано, что в портовом городе проживают 2 648 староверов, однако по данным высшего совета Древлеправославной поморской церкви (ДПЦ) Литвы, у нас свыше 6 тысяч прихожан – мы стоим на втором месте после Вильнюса, а Каунас на третьем», - с гордостью говорит Евгений Бондарев.

Foto: Денис Кишиневский

Староверы Клайпеды – будем жить

Среди прочих духовных центров древлеправославия в Литве старообрядческая община Клайпеды стоит особняком. Вы спросите, почему? Ответ очевиден: в отличие от других местечек, здесь сообщество не угасло, а, наоборот – расцвело. Год от года коммуна развивается и крепнет, а пять лет назад в жизни поморцев всей Балтии и Польши произошло важное событие – в морской столице Литвы был освящен новый храм.

Успенско-Михайловский храм из красного кирпича со шлемовидными куполами стал одним из самых ярких архитектурных сооружений в новейшей истории Клайпеды. Он был построен по проекту известного архитектора Витяниса Мазуркявичюса. В солнечный день его золотистые купола, как маяки в море, подмигивают яркими лучами света. Своим внешним видом – прямоугольник с выдвинутой в западной части колокольней – храм напоминает корабль, и это неслучайно. В христианстве церковь является атрибутом корабля, символизировавшего безопасность среди бушующих жизненных штормов, а духовный наставник в ней – кормчий. Он ведет свое судно строго по курсу, проложенному главным христианским лоцманом, святым Петром, в тихую гавань Царства Небесного, поясняет специалист по истории древлеправославия Григорий Поташенко.

Это очень символично для портового города, который после Второй мировой войны отстраивали и местные староверы, они также наряду с другими жителями ходили море. За последние 70 лет в Клайпеде сформировались целые династии русских мореходов, многие из которых тесно связаны с общиной.

Foto: Денис Кишиневский

Клайпедский храм удачно сочетает в себе черты нового русского зодчества с отдельными элементами неоромантической архитектуры. Луковичные купола и глухие окна на колокольне – это использование традиций древнерусского народного и византийского искусства, а вот красно-коричневый кирпич и декоративная аркада с дверьми скорее навеяна немецкой архитектурой бывшего Мемеля. Отличительная особенность церкви – три образа в аркадных нишах на восточном фасаде: архангел Михаил, Собор архангела Михаила и архангел Гавриил.

Двухэтажный храм вмещает как минимум 300 верующих. Торжественное открытие церкви состоялось 28 августа 2016 года – на праздник Успения.

«Это был настоящий праздник, на который съехались тысячи людей. Чудо, что община сумела возвести такую моленную, ведь прежде только старики не теряли надежду, что когда-нибудь в Клайпеде появится новый старообрядческий храм», - подвели черту под разговором с журналистом местные старожилы.

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