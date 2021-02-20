Жители Литвы оценили работу правительства во время пандемии

Правительство Ингриды Шимоните в начале февраля вызвало у жителей ожидания в связи со смягчением карантина, но потом отложило принятие этого решения. Это стало поводом для критики действий правительства правых. Однако данные новейшего опроса жителей показали, что у жителей это не вызвало особого возмущения.

Опрос провела компания Baltijos tyrimаi 9-12 февраля. Его результаты показали, что 60% жителей Литвы благоприятно оценивают работу премьер-министра Ингриды Шимоните, 32% оценивают ее деятельность отрицательно. Еще 8% участников опроса не ответили на этот вопрос.

Министра здравоохранения Арунаса Дулькиса положительно оценили 54% жителей страны, а 33% указали, что оценивают его работу отрицательно. Еще 13% респондентов не ответили на этот опрос.

Данные опроса показали, что благоприятно деятельность Шимоните и Дулькиса оценивают люди младше 30 лет, люди с большими доходами и жители крупных городов.

В последнее время больше всего недовольства в действиях правительства вызывал вопрос послабления карантина. Однако данные опроса показали, что это не имело серьезного воздействия на общую оценку работы правых. 41% участников опроса считает, что правительство хорошо справляется с задачей, лучше, чем прежнее правительство сформированное "крестьянами".

Еще 27% сказали, что правительство Шимоните работает хуже правительства Саулюса Сквернялиса. 22% респондентов сказали, что не видят существенной разницы в работе прошлого и нынешнего правительства.

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