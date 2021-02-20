Полиция подозревает мужчину в преднамеренном поджоге дома своих дядьев

Департамент полиции Литвы сообщает, что в Тракайском районе был подожжен дом. В результате скончались два человека.

19 февраля, в 22. 28 ч., в деревне Пломенай (Тракайской район) был потушен пожар в деревянном доме, на пожарище нашли обгоревшие тела двух мужчин (1958 и 1968 г.р.).

Подозревают поджог. Задержан нетрезвый (1,34 промилле) подозреваемый (1983 г.р.).

Начато расследование по подозрению в убийстве.

В субботу выяснилось, что погибшие - братья, которые жили вместе. По словам соседей, мужчины любили выпить, часто конфликтовали между собой.

Подозревают, что в пятницу вечером мужчины выпивали со своим племянником. В какой-то момент соседи заметили, что горит крыльцо дома, поэтому вызвали пожарных.

Из-за глубокого снега пожарные с рудом подъехали к месту, где горел дом. На пожарище работали четыре автоцистерны. Тела мужчин пожарные обнаружили недалеко от выхода из дома, где был очаг пожара. Эксперты выяснили, что мужчины сгорели живьем.

На место происшествия приехали племянники погибших, которые сразу поняли, кто мог поджечь дом дядьев. Мужчины отправились на поиски родственника и нашли его совсем рядом, у лесочка.

У подозреваемого машины не было, он ходил пешком и жил в другой деревне.

По словам местных жителей и погибшие и подозреваемый хорошо известны полиции.

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