Коронавирус в Литве: 561 новый случай, 15 человек скончались

За минувшие сутки в Литве подтверждено 561 новый случай коронавируса (COVID-19), еще 15 человек скончались, сообщает Департамент статистики.

За последние 14 дней уровень средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 000 жителей составил 238,8 случая.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 193 558 случаев COVID-19. Статистически выздоровели и живы в настоящее время 179 364 человека, декларировано 131 125 выздоровевших. Статистически в настоящее время больны 7655 человек, декларированное число больных составляет 55 894.

Статистически заболевший - это лицо, которому заболевание подтверждено в течение 28 дней. После этого срока человек считается выздоровевшим.

По заявлению Департамента, показатель статистически заболевших может быть более точным для оценки заболеваемости популяции, так как среди декларированных заболевших могут быть случаи, когда человек уже не более активной формой коронавируса, но семейный врач не подтвердил окончания болезни по разным причинам.

От коронавируса в Литве скончались 3162 человек. Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связана 6141 смерть.

За минувшие сутки первой дозой вакцины привито 6154 человека, привитых второй дозой – 3229. В целом первой дозой вакцины от COVID-19 в Литве привиты 120 010 человек, двумя дозами – 66 725 человек.

За минувшие сутки было проведено 7154 молекулярный тест (ПЦР) на коронавирус, общее количество тестов, сделанных с начала пандемии в Литве, составляет 2 065 712.

Кроме того, за сутки проведено 978 антигенных тестов. В целом их выполнено 29 261.

Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составляет 7%.

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