На следующей неделе в Литве прогнозируют половодье

Литовская гидрометеорологическая служба сообщает, что после сильного потепления в выходные на следующей неделе возможно половодье. Однако пока его размеры прогнозировать нелегко. Специалисты говорят, что уровень воды может подняться так, как это было 11 лет назад.

"Пока прогнозируем половодье – может пока небольшое, но на следующей неделе оно будет больше обычного. Пока это только прогноз, еще сложно оценить, ведь потепление не наступило", – сказала специалист службы Янина Брастовските-Станкевич.

"Более точный прогноз будет в понедельник, в воскресенье будет тепло, тогда увидим, что будет", – прибавила она.

Пока прогнозируют такое же наводнение, какое было в 2010 году.

"На Нерис около Радикяй может все залить, в Вильнюсе пока ничего особенного не видим, может, уровень воды на сколько-то увеличится, но Кафедральный собор не затопит, а на Немане стихийный уровень воды возможен в низовье – в Шилутском районе", – сказала специалист.

По ее словам, пока катастрофических наводнений невидно. В Литве есть несколько проблемных мест, где повышается уровень воды в реке.

"На Невежисе, около Бабтай, может значительно подняться уровень воды, на Минии около Ланкупяй, в реке Акмяне у Кретинги и Дане в Клайпеде", – сказала Брастовските-Станкевич.

Глава администрации мэрии Шилутского района Виргилиюс Позингис сказал, что пока сильного наводнения не дольно быть, но они готовы и к худшему сценарию.

"Мы готовы на 100%. Сегодня пока большой опасности нет, но если вдруг ситуация резко изменится, все возможно", – сказал он.

"Эстакада в Русне построена – эта проблема уже решена. Конечно, есть другие населенные пункты, может, кому-то нужна будет помощь, ее окажут", – прибавил Позингис.

По его словам, жителям помогут с продуктами и перевозкой. Всю необходимую помощь окажут.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!