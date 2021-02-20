Психолог о превышении скорости: проблема та же, но мотивы удивляют

В прошлом году превышение скорости в Литве было самой частой причиной ДТП. Ежегодно о последствиях превышения скорости сообщают знаки вдоль дорог или шокирующая реклама на экранах. Нет ясных исследований причин такой недисциплинированности водителей, а психолог-психотерапевт Эльжбета Малунавичене подчеркнула, что изменить такую ситуацию можно с помощью комплексных мер.

По словам Малунавичене, водители нарушают правила по разным причинам, поэтому решение проблемы должно быть комплексным. Одни нарушители - любители острых ощущений, поэтому они намеренно рискуют и так попадают в созданные ими же самими ситуации, требующие непростого решения. Другие нарушают правила импульсивно, не думая о последствиях. Кроме того, чаще правила нарушают люди, склонные к риску.

"Исследования показали, что люди, склонные рисковать в одной сфере, например, злоупотребляющие алкоголем, ввязывающиеся в драки, рискуют и в других жизненных ситуациях: садятся за руль пьяными, нарушают ПДД. Все зависит от отношения человека к риску и его последствиям. Опрос показал, что водители не считают, что велика вероятность попасться на превышении скорости. Водители часто считают, что превышение скорости на 10 км/ч - это не страшно", – сказала эксперт.

Каждый нарушает правила по разным причинам

Малунавичене отмечает, что в социальной рекламе против пьяного вождения или превышения скорости показывают последствия таких действий. Но если водитель нарушает ПДД потому, что у него слабо выражено чувство страха, тогда на него такая социальная реклама не подействует.

"Это не значит, что поведение таких людей нельзя изменить. На наши решения влияют разные причины и переживания. Поэтому очень важно понять личные мотивы, почему человек садится за руль пьяным, почему превышает скорость или не использует ремень безопасности. Начать надо с понимания, зачем это нужно человеку, какая ему от этого польза. Одними наказаниями изменить поведение людей сложно", – сказала психолог-психотерапевт.

Ответственность за ситуацию на дорогах начинается с детства

По словам Малунавичене, самые эффективные меры - комплексные. Особое внимание надо уделять формированию культуры вождения.

"Пока в обществе бытует мнение, что "ограничение скорости слишком жесткое", "лимиты слишком большие" и "не страшно превышать скорость, если ты чувствуешь себя уверенно", такое поведение будет повторяться. Тут важно подчеркнуть, что просвещение начинается в семье и в ближайшем окружении, ведь такое окружение формирует и уверенность в том, какой мир нас окружает, другие люди и мы сами", – сказала психолог.

Если дети видят, что родители садятся за руль пьяные, ведут себя на дороге как хулиганы, говорят по телефону или не пристегиваются ремнями безопасности, тогда у них формируется установка, что в этом нет "ничего страшного". Это чревато тем, что в будущем ребенок будет вести себя также.

"В данном случае слов недостаточно. Если ребенок с детства видел правильное поведение родителей за рулем или на улице, то он взрослым будет вести себя осторожно и безопасно. Важно, чтобы родители не словами, а примером воспитывали детей", – подчеркнула эксперт.

Причины индивидуальны

По словам Малунавичене, важно учитывать обстоятельства каждого нарушителя ПДД. Например, если человек садится за руль пьяным, надо оценить, насколько глубока проблема употребления алкоголя. Некоторые исследования подтверждают, что люди, которые пьяные садятся за руль, пьют чаще или больше, чем те, которые этого не делают. Проблемы с употреблением алкоголя могут перерасти в зависимость, если ее не лечить, то проблема лишь усугубляется.

"Если нарушитель не может себя контролировать, менее устойчив к стрессу, важно укреплять его самоконтроль и стрессоустойчивость. Или если водитель отличается импульсивностью, важно работать в направлении снижения этого качества. Если человек склонен к агрессии, острым ощущениям, надо искать, где он может разрядиться без вреда для своего здоровья и здоровья других людей", – сказала специалист.

Штрафы могут привести к обратному эффекту

По словам Малунавичене, даже штрафы в некоторых случаях могут иметь обратный эффект, но все зависит от типа личности.

"На некоторых людей штрафы имеют обратное действие – вызывают злобу. Такая злоба увеличивает риск опасного вождения, злые водители допускают больше ошибок и чаще нарушают ПДД. Кроме того, наказание действует, если идет сразу за преступлением, оно должно быть последовательным. Так формируется понимание, что за отрицательное поведение сразу же ждет наказание", – сказала специалист.

Информация подготовлена при сотрудничестве с ГП Литовская дирекция автомобильных дорог.

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