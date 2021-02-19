Бенедиктас Ванагас: зимой на разных дорогах надо руководствоваться несколькими существенными правилами

В Литве установилась зимняя погода, а с ней у водителей появились разные вызовы. По дороге на работу, в магазин или на природу ежедневно нам приходится сталкиваться с заснеженными, покрытыми льдом участками. Все наши поездки разные и опасности на дорогах разные. Поэтому на этот раз обсудим опасности, к которым приводит несоблюдение правил безопасности.

Разные дороги – разные проблемы

Как сказал профессор Вильнюсского технического университета им. Гедиминаса Аудрюс Вайткус, в Литве дороги разлучаются по значимости и интенсивности использования.

"Государственные дороги делятся на магистральные, основные и районные. Магистральные - это дороги с интенсивным движением, после них следуют основные, а затем районные. Магистральные и основные дороге у нас бетонные или асфальтовые а часть районных - гравийные. Есть дороги, которые принадлежат муниципалитетам - это улицы, дороги местного назначения и проезды. Такие дороги могут быть асфальтированными, гравийными или грунтовыми", – сказал Вайткус.

По его словам, в зависимости от значимости дороги и уровня присмотра за ними, последствия снега и холода на них отличаются.

"как в Литве, так и в Европе для растапливания снега на дорогах используют хлористый натрий. Но в последнее время, когда температура не поднимается выше 0, при сильных осадках и ветре, счистить подтаявший снег непросто, поскольку он прилипает к асфальту, "утрамбовывается", на дорогах появляются неровности. В таком случае, даже магистральные дороги не будут в хорошем состоянии", – сказал специалист.

На основных и районных дорогах, где используют меньше соли, поверхность покрыта толстым слоем снега.

"В таком случае автомобилям сложнее разъехаться, поэтому, если на вас едет большой габаритный грузовик, то надо замедлить скорость и съехать ближе к правому краю дороги", – сказал Вайткус.

Мало того, на дорогах с неинтенсивным движением, формируется еще одно явление.

"Из-за неинтенсивного движения разъезжают лишь одну полосу, поэтому дорога сужается. В таком случае рекомендуют ехать медленно, в противном случае, когда появится другой автомобиль, вам тяжело будет разъехаться и избежать столкновения", – сказал он.

Как избежать несчастья?

Профессиональный гонщик Бенедиктас Ванагас сказал, что даже если асфальтированная дорога на первый взгляд кажется почищенной, надо обратить внимание на одну важную деталь.

"Асфальтированная дорога даже зимой отличается неплохой сцепкой с колесами, но надо обратить внимание - блестит асфальт или нет. Если блестит, значит дорога покрыта тонким слоем льда, а это меняет ситуацию. В таком случае сцепка минимальная", – пояснил Ванагас.

Профессионал сказал, что на виадуках или других металлических конструкциях покрытие дороги совсем иное.

"Виадук - железобетонная конструкция, она подвержена воздействию холода, передает его покрытию. Когда едешь по асфальту, а дорога там безопасная, сцепка хорошая, но если съезжаешь с виадука, покрытие сразу же меняется, и даже метр обледеневшего покрытия меняет всю ситуацию. Поэтому перед виадуком важно замедлить скорость", – сказал Ванагас.

Гонщик рассказал и об опасностях на других дорогах.

"Грунтовые и гравийные дороги, особенно такой зимой, как в этом году, превращаются в ледяные дороги, где сцепка с поверхностью практически равна нулю. На таких участках очень важно сохранить стабильность автомобиля, поэтому надо избегать резкого торможения или скажем, по асфальту и видим, что вскоре дорожное покрытие изменится на гравий, надо заранее сбавить скорость, в противном случае – когда изменится сцепка, будет сложно справится с управлением", – сказал собеседник.

По словам Ванагаса, есть свои тонкости и в езде по заснеженной дороге.

"Когда едешь по заснеженной дороге или дороге, снег на которой тает, протектор не может быстро "очиститься" от снега, поэтому машина начинает скользить. Чтобы этого избежать, на такой дороге надо избегать обгонов и (если нет острой необходимости) не перестраиваться в другую полосу, если мы не уверены, что сцепка хорошая", – сказал гонщик.

Во всех случаях, как сказал Ванагас, во время поездки зимой надо учитывать плохую сцепку и соблюдать безопасность.

"В первую очередь – ехать на безопасной скорости, а не на допустимой, соблюдать безопасную дистанцию между автомобилями. Если дорога скользкая - не делать резких маневров. Если видишь препятствие, надо тормозить заранее. Ну, и, конечно, всегда действовать рационально, сохранять трезвый ум", – сказал Ванагас.

Информация подготовлена при сотрудничестве с ГП Литовская дирекция автомобильных дорог.

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