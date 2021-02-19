Заболевшая коронавирусом медсестра получила пособие по болезни в размере 150 евро

Медсестра Кедайняйской больницы Юрате Масилюнене в передаче на LNK "Целую. Рута" рассказала, что она работала с больными коронавирусом, а заболев этой болезнью получила больничный в размере 150 евро.

По словам медсестры, во время пандемии не всегда было понятно, больны ли пациенты больницы COVID-19.

"Мы находимся в таких условиях, что не знаем, есть ли у нас ковидные больные. Просто работали от сердца, ведь надо было работать, когда заболели коллеги, кто-то же должен был за ними ухаживать. Мы работали по призванию", – сказала Масилюнене.

По ее словам, увидев пособие по болезни, она поразилась.

"Я думала, что это пособие за один день, но оказалось - за две недели. Очень обидно. Мало того, мне не делали никакие скидки на лекарства, так делают за границей – это плевок в лицо", – рассказала женщина.

По словам Масилюнене, она получила всего 150 евро. Директор Паневежского медцентра Бируте Пашкявичене сказала, что когда их работники заболевают, "Содра" делает запрос, интересуется, были ли созданы условия для безопасной работы, мог ли человек заразиться на работе.

"Я всем звонила, потом мне руководство сказало, что медсестры пьют кофе, не соблюдают дистанцию, поэтому и заболевают, но ведь мы не работаем в Инфекционном отделе, где все в защите и комбинезонах – у нас были те средства защиты, которые полагаются в нашем отделении", – рассказала медсестра, заметив, что они носят маски, халаты.

Экс-министр здравоохранения Аурелиюс Верига сказал, что часть врачей получает больше выплат, если их руководство подтверждает, что они заразились на работе.

"Я не знаю, почему так делают. Может это от того, что люди живут в атмосфере страха, я этого не понимаю, объяснить это не могу. Все всего боятся – боятся, что кото-то начнет что-то расследовать, накажет и т.д. Все боятся – руководители, работники, из-за этого страха боятся признать очевидное – что человек заразился на работе", – признал Верига.

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