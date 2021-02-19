Пограничники удивлены: на снегоходе каталась 13-летняя девочка с 11-летней подружкой

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Foto: VSAT

Пограничники заставы им. Гинтараса Жагуниса в Шальчининкском районе остановили снегоход, на котором по местной дороге ехала 13-летняя девочка с 11-летней подружкой. Владельцу снегохода придется ответить за то, что он передал транспортное средство ребенку, у которого нет водительского удостоверения.

Инцидент произошел в минувшую среду в деревне Дайнавеле (Шальчининкский район). Пограничники выяснили, что снегоход принадлежит 29-летнему местному жителю. Родителей детей вызвали в Службу по правам детей, их подозревают в невыполнении родительских обязанностей. Владельцу снегохода грозит административная ответственность. За это нарушение грозит штраф в размере 60-120 евро. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!