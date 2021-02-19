Учителя получают странные письма: если не будут тестироваться, их отстранят от работы и не будут платить зарплаты

В Литве начата вакцинация работников детских садов и школ, часть педагогов от своих руководителей получила письма, в которых сказано, что если они не будут прививаться и откажутся регулярно тестироваться, то их отстранят от работы. Однако руководство школ отмечает, что такой порядок будет отменен.

В Литве хотят вернуть учеников в школы. В клайпедской гимназии им. Видунаса учителей прививают от коронавируса.

"Все отлично. Я не боялась, даже мысли ни было, что не надо прививаться – надо обязательно", – сказала телевидению Lietuvos rytаs одна из учителей.

С ней согласилась и коллега, которая отметила, что часть членов коллектива поверила, вводящей в заблуждение информации.

"Были разные мнения – были те, кто начитался о чипировании", – сказала женщина.

Замдиректора гимназии Рамуне Вайчене отметила, что прививаться отказались 4 работника коллектива.

"Они планируют привиться позже. Это личный выбор – не хочешь прививаться, будешь сдавать тест", – сказала Вайчене.

Учителя алитусской прогимназии Ликишкеляй получили письмо директора, в котором сказано, что те учителя, которые не привьются и откажутся от регулярного тестирования, могут быть отстранены от работы и не получат зарплату. Сам директор сказал, что это решение может быть изменено.

"Мы решили изменить указанный в плане срок", – сказал ВРИО директора прогимназии Гинтаутас Драугялис.

Председатель Литовского профсоюза работников системы образования

Андрюс Навицкас признал, что такие письма получили и учителя других школ Литвы.

"Учителя хотят как можно скорее вернуться на работу, если надо, сделать прививки. Сейчас это давление дает обратный эффект, у людей возникают сомнения. Мы получаем жалобы из Каунасского муниципалитета, руководство школ получило распоряжение обеспечить вакцинацию или тестирование учителей, мы считаем, такого не должно быть. Последние данные министерства показали, что это только рекомендация", - сказал Навицкас.

Минздрав подтверждает, что вакцинация и тестирование учителей необязательны.

"Тестирование необязательно. Мы понимаем право человека на выбор - тестироваться или нет. С другой стороны – мы призываем людей к сознательности, мы понимаем, что если не будет тестирования, мы не будем знать реальную ситуацию", – сказала советник министра Симона Белюне.

Первой дозой вакцины от COVID-19 привиты около 19 000 работников школ и детских садов.

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