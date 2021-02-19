В Литву доставлено 24 000 доз вакцины AstraZeneca от коронавируса

В пятницу 19 февраля на склад Центра экстремальных для здоровья ситуаций доставлена третья партия вакцин фармацевтической компании AstraZeneca от COVID-19. Численность партии составила 24 тыс. доз.

Как сообщило Министерство здравоохранения Литвы, все эти вакцины будут распределены между муниципальными центрами вакцинации и будут предназначаться для вакцинации людей старшего возраста.

Напомним, в среду правительство приняло решение о том, что Литва закупит 16,8 тыс. дополнительных доз вакцины Novavax от коронавируса. В феврале Кабмин уже подтверждал, что Литва приобретет 616,2 тыс. доз этой вакцины по планирующемуся договору Еврокомиссии с производителем.

Кроме того, в прошлую субботу на склад Центра экстремальных ситуаций для здоровья (ЦЭСЗ)была доставлена девятая партия вакцин против коронавируса BioNTech & Pfizer, состоящая из 29 250 доз.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!