Бары и рестораны в Клайпеде готовятся к протесту: помогите или дайте возможность работать

В эту субботу, 20 февраля, по всей Литве состоится протестная акция. На улицы городов и небольших населенных пунктов выйдут владельцы, управляющие и работники баров, ресторанов, закусочных, кальянных и ночных клубов.

Представители компаний общепита хотят обратить внимание правительства на трагическое положение сектора. В роли организатора и движущей силы предстоящего протеста выступила организация Vilnius Night Alliance. В Клайпеде к демонстрации присоединятся по меньшей мере 9 предприятий.

Литовские бары и рестораны закрыли свои двери еще 7 ноября, когда после первого карантина отработали всего несколько месяцев. Вслед за первой волной пандемии страну захлестнула вторая, но власти не стремятся компенсировать потери сектора. Несмотря на то, что эпидемиологическая ситуация улучшается, а 14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости составляет ок. 250 случаев на 100 тысяч населения, правительство не намерено ослаблять ограничения.

Однако это лишь полбеды. Ключевая проблема заключается в том, что правительство не спешит рассматривать проект второго пакета помощи для бизнеса, который погряз в долгах. Представители сферы общепита устали от обещаний и требуют конкретики. Если власть отказывается предоставить сектору право работать, предприниматели просят помочь им финансово. Это необходимо для сохранения рабочих мест и бизнеса как такового.

Как сообщили журналисту Atvira Klaipėda в Vilnius Night Alliance, в Клайпеде общенациональный пикет поддержат следующие предприятия: Faksas, Bardakas, Raketa Social Club, TABU Restobar, Dock, Kiss naktinis baras, Šviturys B House и Bukowski Bar Klaipėda. По неофициальной же информации, к акции присоединятся гораздо больше предприятий общепита.

Протестная акция стартует в субботу в 14.00. Предполагается, что у дверей баров и ресторанов соберутся работники, которые почтят память сферы общепита и развлечений минутой молчания. К символическому протесту могут присоединиться все желающие, однако инициаторы заранее просят не толпиться и соблюдать все необходимые меры безопасности.

С такими темпами на работу не выйдем никогда

По словам директора баров Bardakas и Faksas Мантаса Бурбы, члены правительства должны осознать, что вирус никуда не денется, поэтому всем нам придется научиться жить в предлагаемых обстоятельствах. Если руководствоваться логикой правительства, запрет на работу баров и ресторанов может длиться бесконечно.

"Мы будем участвовать и в Клайпеде, и в Каунасе, и в Вильнюсе. Постоим у закрытых дверей, обратим на себя внимание. В конце концов, мы не требуем пособий – мы просто просим дать нам право работать. Нам и так было сложно с учетом ограничений, но во время первого карантина мы получили более-менее адекватную помощь, которая помогала держаться на плаву. А сейчас о нас совершенно забыли. Кроме того, власти анонсировали, что нам разрешат принимать людей внутри лишь тогда, когда мы перейдем к так называемому сценарию А (когда 14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости будет составлять меньше 25 случаев на 100 тысяч населения – прим. ред). Извините, но все мы понимаем, что эта болезнь никуда не уйдет – не исключено, что мы вообще никогда не дойдем до этого сценария… Означает ли это, что мы никогда не выйдем на работу? Настроение у меня и моих коллег плачевное. Создается впечатление, что о нашем секторе сейчас вообще никто не вспоминает", - говорит ресторатор.

Мантас Бурба подчеркивает, что положение сферы общепита и развлечений усугубляет то, что копятся долги. Если в обозримом будущем им и удастся открыться, то нужно понимать, что львиная доля предпринимателей этот год будет работать на погашение задолженностей. Таким образом, действующий план правительства не вызывает у него оптимизма. Помимо прочего, собеседник напомнил: нельзя недооценивать то, что сектор очень важен для эмоционального здоровья людей.

"Перед непосредственным закрытием в конце октября в Вильнюсе было проверено 75 баров, выявлено лишь одно нарушение. Это означает, что мы можем оказывать наши услуги, соблюдая все правила и меры безопасности, - говорит предприниматель. – Нужно понимать, что для сохранения жизни в городе ночная жизнь, сфера развлечений, пабы и барная жизнь как таковая очень важны. Клайпеда – прямое тому подтверждение. Наш центр и Старый город оживают тогда, когда там есть люди, когда есть движение, когда бары заполнены. Если весной и летом ситуация будет та же, что и сейчас, город просто вымрет", - подытожил директор Bardakas и Faksas.

Клайпедчане рвутся работать

Глава Klaipėdos laisvalaikio asociacija (Клайпедской ассоциации по организации досуга) Евгений Соколов, являющийся, помимо прочего, одним из руководителей рестобара Gaisrinė, выразил похожее мнение. По его словам, очевидно, что COVID-19 с нами надолго. Значит, это не повод останавливать всю общественную и ночную жизнь, и нужно приспосабливаться.

"Стремясь избежать злоупотреблений из-за случаев коронавируса, мы рекомендуем отказаться от практики, чтобы люди сами по телефону ставили себе диагноз "коронавирус". Это позволит лениться выходить на работу и брать удлиненный бюллетень по болезни. Принимая во внимание опыт множества стран мира и возможность для некоторых субъектов бизнеса обслуживать клиентов, соблюдая требования безопасности, уже сегодня, мы просим разрешить заведениям общепита начать работать", - озвучил позицию ассоциации Евгений Соколов.

Между тем, накануне городская администрация Клайпеды разработала план, который поможет местному бизнесу частично нивелировать потери из-за карантинных ограничений. Окончательное решение по этому вопросу будет принимать горсовет. В официальном списке предприятий, пострадавших от пандемии, который был составлен Государственной налоговой инспекцией, значатся свыше 4 тыс. субъектов бизнеса, которые работают в Клайпеде. 113 из них – заведения общественного питания и гостиницы того или иного типа.

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