В Литве представлен план из 11 пунктов: предлагают отказаться от всеобщего карантина

Представители социал-демократов Литвы в пятницу представили план по управлению пандемией, который адресован премьер-министру Ингриде Шимоните и министру здравоохранения Арунасу Дулькису. Социал-демократы считают, что правительство должно отказаться от всеобщего карантина и больше полномочий предоставить муниципалитетам.

Заместитель старосты фракции соцдемов О.Лейпуте сказала, что они передали премьеру и главе Минздрава список из 11 пунктов.

"Все, что мы слышим о статистике, например, что смерти считают неверно, зараженных фиксируют неверно, не позволяет правительству нормально прогнозировать применение адекватны средств по управлению пандемией", – сказала Лейпуте.

Депутат Эугениюс Сабутис сказал, что больше полномочий должны предоставить муниципалитетам.

Он считает, что не должны во всех муниципалитетах действовать одни и те же ограничения.

Лейпуте отметила, что жители испытывают немало дискомфорта из-за введенных ограничений, поэтому в муниципалитетах, где эпидемиологическая ситуация лучше, должны предоставить больше полномочий муниципалитетам.

Бывший министр здравоохранения Гедиминас Черняускас сказал, что правительство должно понять - пандемия продолжится, поэтому надо установить план управления пандемии на ближайший год.

"Наша общая цель - как можно скорее обуздать пандемию, научиться жить в других условиях, создать условия, при которых люди могут вернуться к прежнему качеству жизни. Жесткий карантин затянулся, он не дает желаемого результата и такого результата, который выгоден людям", – прибавила Лепуте.

Фракция представила план из 11 пунктов:

1. Предоставить право каждому муниципалитету с учетом сценариев и рекомендаций ВОЗ (а также эпидемиологических показателей) самостоятельно применять план по ограничению пандемии;

2. В государственном масштабе подготовить стратегию тестирования с помощью быстрых тестов на антигены;

3. Ускорить и широко применять программу тестирования на антитела, что позволит точнее установить количество переболевших и получивших иммунитет;

4. Объявить ясную стратегию коммуникации и планы информационной кампании как о ходе вакцинации, так и о необходимости соблюдать требования биобезопасности с учетом динамики эпидемиологических показателей в стране;

5. В результате анализа всех очагов, которые были зафиксированы в Литве, предоставить информацию о тех сферах частного и государственного секторов, в которых чаще случались очаги. Это позволит делать прогнозы на будущее;

6. С помощью вех, разработанных ЕК, касающихся отслеживания генома, включиться в программу Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, чтобы Литва с другими странами исследовала не менее 5% тестов на геном;

7. Ускорить программу вакцинации, стараться активно заказывать вакцину;

8. Вместе с бизнесом и представителями промышленности создать платформу ИТ, которая позволит ввести анонимную систему QR (quick response) и с ее помощью облегчить отслеживание контактов там, где риск заражения особенно высок;

9. Заключить с представителями бизнеса, промышленности и профсоюзов договор о разделении ответственности за управление пандемией, установить требования безопасности и ответственность за их нарушения;

10. Как можно скорее вернуть детей в школы и детские сады, направив средства на приобретение средств защиты, соблюдение санитарных и гигиенических условий, а также норм социальной безопасности.

11. На весенней сессии представить парламенту информацию об эффективности мер всеобщего карантина, его последствиях для здоровья людей (как психического, так и физического), воздействия на доходы домашних хозяйств, сохранение рабочих мест, о динамике насилия в семье и о др. Представить парламенту и планы оказания финансовой помощи семьям на ближайшее время.

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