Премьер Литвы о налоговых инициативах президента: в этом году точно не нужно

ru.DELFI.lt

Литовский премьер Ингрида Шимоните критикует налоговые изменения, предлагаемые президентом Гитанасом Науседой. Изменения связаны с прогрессивным налогообложением индивидуально работающих, а также со льготой налога на прибыль.

"Я смотрю на это как на фрагментарные вещи, которые в этом году, в моем понимании, не нужны", – сказала в интервью Delfi.lt премьер, которую попросили оценить предложения главы государства. Президент Науседа предлагает налоговые поощрения компаниям, которые быстрее повышают фонд зарплат. Годовые доходы от индивидуальной деятельности, превышающие 35 тыс. евро в год, он предлагает облагать тарифом подоходного налога в 20%. Таким же тарифом налога предлагает облагать и доходы от капитала и дивидендов, превышающие 35 тыс. евро. Статьи по теме: Президент Литвы предлагает менять налогообложение для самозанятых Правительство Литвы готовит самозанятым помощь: выплаты составят от 100 до 16 000 евро Шимоните, в свою очередь, утверждает: "Прогрессивные налоги подразумевают, что доходы объединяются, и тогда уже человека оценивают по его общей платёжеспособности. Мы так и не выберемся из нынешней фрагментации, и лишь больше ее закрепим. Это не тот путь, по которому следует идти", – сказала Ингрида Шимоните. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

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