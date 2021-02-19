Ведущий - Дмитрий Семенов.
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Смягчения и ужесточения карантина, количество заболевших, позиция власти, отношение к прививкам. Кинотеатры, маски, рестораны, всеобщая усталость. Все эти моменты различны в разных странах, и, вместе с тем, порой очень похожи. О ситуации в Латвии, Эстонии и Польше рассказывают журналисты Ксения Колесникова, Виталий Бесчастный, Роман Захаров.
Ведущий - Дмитрий Семенов.
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