Водитель Bolt выгнал из машины, спешившую в больницу женщину

В редакцию портала Kas vyksta Kaune обратилась женщина и рассказала неприглядную историю.

"Я хочу поделиться опытом общения с водителем компании Bolt. По утрам на дежурство в больницу я еду, вызвав водителя компании Bolt. Это безопаснее, чем на троллейбусе. 9 февраля утром я вызвала машину через приложение Bolt. Вскоре я получила сообщение, что водитель приехал. Но машине не было. Водитель позвонил и сказал, что не находит мой дом, а ведь другие находили его без труда. Я сказала, что спешу, поэтому отзываю эту машину и вызываю другую", – рассказала женщина.

Женщина так и сделала, но избавиться от водителя, который не нашел ее дом, не удалось: "После четвертой попытки я сдалась. Снова сообщение, что он тут, а машины нет. Звоню. Отвечает - почти на месте. Я села в машину и спокойно сказала, что если он не знает дороги, пусть не берет заказ".

Она напомнила водителю Bolt, что спешит, в ответ он стал кричать на нее и велел выйти из машины.

"Я объяснила, что очень спешу. А он стал орать: "Вон на х** из машины, ж***ва", – рассказала она. Женщина вышла из машины.

Правда, это еще не все – всякий раз, когда женщина вызывала машину, она оказывалась в руках того же водителя Bolt.

"Я снова вызываю Bolt, он снова принимает заказ. За несостоявшуюся поездку у меня взяли 2,80 евро, из-за этого водителя я вот-вот опоздаю на работу. Выбирают более дорогой вариант Bolt. Поскольку в других случаях заказ принимал все тот же водитель", – рассказала женщина.

После этого женщина сообщила об этой ситуации и компании Bolt, но ее руководство, по мнению женщины, приняло абсурдное решение.

"Мне вернули 2,80 евро и дали 1 евро на следующую поездку. 1 евро за такое отношение к клиенту? Мне ответили, что водитель будет наказан, если подобное повторится. Да уж. Я постоянно езжу на работу на машинах этой компании. В тот раз я еле успела на работу. Такое поведение на полдня выбило из колеи. Я не знаю, иногда кажется, что в карантин поставщики услуг обнаглели…" – писала женщина.

Глава Bolt в Литве Андрюс Пацявичюс в комментарии Kas vyksta Kaune указал, что система передает заказ водителю, который находится ближе всего к месту заказа.

"Компенсацию клиенту дают в зависимости от ситуации. Размер компенсации устанавливают в соответствии с внутренними процедурами и правилами. Мы всегда реагируем на сообщения о грубости водителя, учитываем детали ситуации", – сказал он.

Пацявичюс прибавил, что каждая заявка клиента рассматривается, фиксируется, потом принимают решение о дальнейшем сотрудничестве с водителем.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!