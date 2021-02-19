Посла Литвы в Беларуси не допустили на судебный процесс над врачом и журналисткой

В пятницу белорусский суд не допустил дипломатов Литвы и других стран для наблюдения за судебным процессом над журналистской и врачом, которых судят за раскрытие данных о смерти Романа Бондаренко, арестованного милицией.

Временный поверенный в делах Литвы Аста Андрияускене сообщила агентству BNS, что наблюдать за процессом также прибыли представители делегаций Франции, США, Германии и Евросоюза.

"Заседание было объявлено закрытым, и мы вынуждены были уйти", – сказала дипломат. Независимые белорусские СМИ сообщили, что наблюдать за процессом было запрещено и их журналистам.

Обвинения в деле предъявлены журналисту независимого белорусского портала новостей Tut.by Катерине Борисевич и врачу Артему Сорокину.

Их обвиняют в разглашении медицинской информации о скончавшемся участнике протестов Романе Бондаренко. По данным Tut.by, 31-летний Бондаренко, живший в Минске неподалеку от "Площади перемен", умер в больнице вечером 12 ноября прошлого года, после того как его сперва загрузили в белый микроавтобус неизвестные, а затем доставили в Центральное РУВД Минска и потом — в больницу с тяжелыми травмами.

Александр Лукашенко, комментируя смерть Романа, заявил, что тот был пьян, на этом настаивает и белорусская Генпрокуратура. На врача БСМП, который передал в СМИ данные анализов Романа с нулем промилле алкоголя, возбуждено уголовное дело, он был задержан, как и журналист Tut.by Катерина Борисевич, писавшая статью.

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