В Литве при сотрудничестве с США будут наблюдать за радиацией

Литва и США будут сотрудничать в сфере радиологического мониторинга окружающей среды: в феврале на полигон вооруженных сил Литвы в Падбраде было доставлено мобильное оборудование для мониторинга, которое начали устанавливать. Оно будет фиксировать изменения количества радионуклидов в воздухе, - сообщило Министерство обороны.

"Этот проект открывает новый этап двухстороннего сотрудничества со стратегическим партнером Литвы - Соединенными Штатами Америки", – отметил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

"Оборудование, которое вскоре начнет действовать, создаст основания для укрепления сотрудничества наших ученых, для обмена опытом и знаниями в мониторинге радиационного фона, а также сделает способными реагировать должным образом на появление радиоактивного загрязнения в регионе, тем с более, с учетом начала работы Белорусской АЭС в Островце", – отметил он.

Работы по внедрению мобильного оборудования планируется завершить до конца февраля. Данные будут использовать Центр радиационной безопасности, прочие государственные ведомства, литовские ученые, Агентство по управлению оборонными угрозами Департамента обороны США.

Новое оборудование дополнит и укрепит имеющиеся у Литвы мощности для наблюдения за радиационными загрязнениями.

Это оборудование способно выявлять изменения радиационного фона в радиусе тысячи километров. До этого оно использовалось на Гибралтаре, в Японии и Буркина-Фасо. Планируется, что в Литве оно будет действовать минимум 4 года.

По утверждению посольства США в Литве, дислокация этого оборудования скрепляет сотрудничество США и Литвы.

"Мы особо ценим долгие годы сотрудничества с Литвой в сфере ядерной и физической безопасности. Последний наш шаг – дислокация этого оборудования в Литве – закрепляет наши связи и уровень технически высокоразвитого сотрудничества по вопросам ядерной и физической безопасности", – отметил посол США Роберт Гилкрист.

В данный момент на всей территории Литвы действуют 43 станции мониторинга радиационной опасности RADIS, данные которых публикуются ежедневно на сайте Центра радиационной безопасности.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!