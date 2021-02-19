В январе электроэнергия в странах Балтии подорожала. Потребление выросло

В Литве средняя оптовая цена на электроэнергию на минувшей неделе по сравнению с предыдущей выросла на 17%, - сообщает независимый поставщик электроэнергии Elektrum Lietuva. При этом немалая часть людей остались работать дома. Потому потребление электроэнергии в домашних хозяйствах выросло, - сообщил литовский оператор сети электропередачи Litgrid.

"То, что в 2020 году наша работа, развлечения и почти вся жизнь перенеслась в дома, отражено и в показателях баланса электроэнергии. Потребление населения за весь год, по сравнению с 2019-ым годом, выросло на 5%", – отметил глава Отдела оперативного планирования Департамента управления системами Litgrid Донатас Метелёнис.

В прошлом году потребление населения выросло на 5%, то есть до 3,1 тераватт-часов. Между тем, потребление в промышленности сократилось на 2,2%, до 4,2 тераватт-часов. В секторе услуг и среди прочих пользователей сокращение составило 5,9%, а именно 3,3 тераватт-часов. Это вполне логично, учитывая, что многие предприятия находятся в вынужденном простое.

При этом общая потребность Литвы за год составила 13,1 тераватт-часов. Это на 0,5% больше, чем в 2019 году, но окончательное потребление – 11 тераватт-часов, что на 1,5% меньше прошлого года.

В литовской ценовой зоне на торгах биржи Nord Pool электроэнергия стоила 53,64 евро за мегаватт-час, в Латвии она подорожала на 19% до 53,54 евро, а в Эстонии – выросла на 18% до 53,55 евро за мегаватт-час.

В Балтийских странах часовая ценовая амплитуда колебалась между 11,08 и 121,63 евро за мегаватт-час.

"В Балтийских странах на колебания цен на электроэнергию влиял не только уровень цен на электроэнергию на бирже, но и сокращение на 31% потоков из Финляндии, и на 40% из Шведской ценовой зоны SE4. Одновременно потоки электроэнергии из России, по сравнению с декабрем, выросли почти в три раза", – отметил директор Elektrum Lietuva Мартинас Гига.

В прошлом месяце выросли средние цены на электроэнергию и в системе Nord Pool– с 20,09 до 45,81 евро за мегаватт-час.

Потребление электроэнергии в трех Балтийских странах за месяц выросло на 3,5% до 2645 гигаватт-часов. В январе совокупное производство электроэнергии в Балтийских странах составляло 55% потребляемой электроэнергии.

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