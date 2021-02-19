Уровень безработицы в Литве вызывает беспокойство: есть две уязвимые группы

Советник президента Литвы что уровень безработицы в Литве вызывает беспокойство. Официальный уровень безработицы в начале февраля побил новый рекорд – 16,4%. По данным на 1 февраля в Службе занятости были зарегистрированы 282 000 человек. Это намного больше, чем в среднем по ЕС. Экономист банка Luminor Жигимантас Маурицас сказал, что в некоторых секторах уровень занятости на докризисный может и не вернуться.

"Я в этом вопросе оптимистично не настроен, у нас восстановление в форме буквы K - одни секторы твердо стоят на ногах их доходы превышают докризисные, но есть секторы, судьба которых из-за карантина беспросветна.

Для того, чтобы в них занятость поднялась на докризисный уровень, потребуется несколько лет. В некоторых секторах она никогда не вернется на докризисный уровень", – сказал Маурицас в передаче "День на Delfi".

По его словам, во время пандемии в Литве особенно увеличился уровень безработицы в группе молодежи и людей старшего возраста.

Правда, Маурицас сказал, что лучше руководствоваться данными Департамента статистики, по его данным, уровень безработицы в Литве составляет 10%. Маурицас сказал, что в Службе занятости регистрируются не только те, кто ищет работу, но и те, кто просто зарегистрировался ради пособия.

Экономист считает, что таким высоким уровень безработицы в Литве будет весь год.

"Уровень безработицы среди молодежи до кризиса в Литве был ниже среднего в ЕС, сейчас он выше. Возможно, молодежь выберет эмиграцию. Другой вызов – трудоустройство людей старшего возраста. Например, "Литовская почта" осенью сообщила об увольнении нескольких сотен человек. Причина - не пандемия, не кризис, а автоматизация, вызванная пандемией. Люди стали работать из дома, покупать вещи по интернету. Все это приведет к переменам", – сказал экономист.

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