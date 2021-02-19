В пятницу Гуога лично прибыл на заседание ГИК, чтобы зачитать заявление об отказе от парламентского мандата по своей свободной воле.
Полномочий в сейме они лишится с субботы, 20 февраля.
В январе комиссия уже рассматривала эту просьбу Гуоги, однако не приняла решения о прекращении полномочий, поскольку депутат не явился на заседание. Члены ГИК основывались на законе, гласящем, что парламентарий сам должен зачитать заявление на заседании.
Двенадцатого января Гуога подал заявление о прекращении полномочий с 14 января. Он утверждал, что не видит возможностей реализовать предвыборные обещания в составе Партии труда.
В октябре прошлого года Гуога был избран в сейм по списку Партии труда.
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