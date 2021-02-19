Глава МИД Литвы выразил соболезнования в связи с кончиной нобелевского лауреата Лауна

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис выразил соболезнования в связи с кончиной знаменитого американского кардиолога, лауреата Нобелевской премии мира, гражданина Литвы Бернарда Лауна.

"Выражаю глубокие соболезнования его близким и всем его соратникам. Мы гордимся, что эта выдающаяся личность мира медицины происходит из Литвы и никогда не забывала о своих корнях, несколько раз посещала Литву", - говорится в соболезновании Г. Ландсбергиса.

Б. Лаун родился в 1321 году в Утене, в семье литовских евреев. В 1935 году он эмигрировал в США, где в 1945 году закончил Йельский университет.

В 1985 году от имени организации "Врачи мира за предотвращение ядерной войны" Б. Лаун "За информирование общественности и склонение общественного сознания в пользу мира" получил Нобелевскую премию мира.

После восстановления независимости Б. Лаун дважды посетил Литву.

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