Мужчина, инвестировавший в солнечную энергетику, был разочарован: почти половину электроэнергии приходится отдавать

Мужчина, инвестировавший в солнечную электростанцию 9000 евро и получивший компенсацию в размере 2900 евро из Агентства по управлению проектами, радовался успешной инвестицией, но его настроение ухудшилось, когда Государственная служба регулирования энергетики (ГСРЭ) увеличила процент произведенной электроэнергии, которую он должен отдать Energijos skirstymo operatorius за использование сетей.

Сейчас вильнюсец Р.П. уже не уверен в том, что стоило заниматься этой инвестицией.

"Еще перед строительством электростанции мне эти 36% не казались привлекательными – это больше трети. Но потом аппетит вырос, сейчас это уже 41%", – сказал он.

Представитель ГСРЭ Айсте Гришконите сказала Delfi, что в 2021 году такое увеличение было обусловлено несколькими причинами.

"Во-первых, установлена цена на электроэнергию ниже рыночной: в 2020 г. это было 5,076 центов за кВт, а в 2021 г. – 4,083 цт/кВт. Кроме того, установлены более высокие расходы на услугу, чем в 2020 г.", - сказала она.

Гришконите подчеркнула, что чем ниже средняя рыночная цена на электроэнергию, тем дешевле электроэнергия производящего ее потребителя, поэтому на погашение расходов оператору требуется больший процент электроэнергии.

"Еще надо отметить, что цена на услуги производящим электричество потребителям устанавливается ежегодно до 30 ноября. В следующем году эту стоимость пересмотрят", – заметила она.

Между тем собеседник Delfi сказал, что накопленное им электричество с 1 апреля будут считать заново.

"Кроме того, 31 марта списывают неиспользованный остаток электроэнергии. Как будто электроэнергия испаряется с появлением весеннего солнца. Все здесь обдуманно до мелочей, чтобы производитель не чувствовал себя комфортно, как же так произведешь электричество и не отдашь половину дракону", – сказал Р.П.

По данным ГСРЭ, в январе 2021 года в Литве было 8699 производящих электроэнергию пользователей. Количество таких пользователей растет, поскольку люди думают об экологии и могут получить компенсацию на обустройство солнечных электростанций.

Однако Р.П. считает, что даже полученная компенсация может сделать этот проект неокупающимся.

"Я до 1 ноября 2020 года передал сетям 4300 кВт электроэнергии, минус 36%, значит вернуть могу 2752 кВт. Я ими еще пользуюсь, но до 31 марта мне этого не хватит, за нехватку я должен платить по стандартному тарифу", – заметил он.

Вильнюсец сказал, что он не хочет, чтобы его электроэнергию хранили даром. "Но все должно быть в пределах разумного, зачем строить электростанцию, если почти половину электроэнергии отдаешь за хранение", – заметил он.

Президент Литовской ассоциации производителей солнечной энергии Витас Мачюлис сказал Delfi, что оборудование небольшой бытовой электростанции стоит 800–900 евро за кВт.

"Значит, стартовая цена типовой 6 кВт электростанции начинается от 5000 евро с НДС. Но владелец может получить компенсацию в размере 320 евро за кВт. Поэтому реальная цена составляет 3000–3500 евро", – заметил Мачюлис. По его словам, домашние хозяйства в Литве оборудуют электростанции обычно за свой счет.

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